移民抓捕增加讓關押監獄超負荷 後勤問題衝擊川普承諾

ICE抓捕人數儘管有所增加，但移民律師稱後勤的監獄已經出現超負荷現象。(ICE臉書)

川普上任移民 執法雷厲風行，儘管過去幾周ICE抓捕的移民人數有所增加，但在後勤方面預料已經面臨挑戰，根據可能關押芝加哥 地區遭海關與移民執法局(ICE)被逮捕者的兩家中西部郡監獄 信息顯示，這些監獄已經超出負荷。

美國移民及海關執法局(ICE)在川普總統上任首日宣布，在全國逮捕了超過950人，芝加哥警察局局長史奈林(Larry Snelling)表示，芝加哥及周邊地區至少有100人被捕。然而，一個月後，關於哪些人被逮捕以及原因的確切信息仍然難以獲得，因為聯邦官員拒絕發布有關芝加哥突襲行動的詳細信息。

其中與芝加哥地區居民相關者有年輕人，也有老年人，他們主要居住在芝加哥市區以及沃基根(Waukegan)和艾金(Elgin)等郊區移民聚居地，有的曾因交通罰單受罰，也曾因破產而陷入困境。

在目前的移民關押系統中，被捕者可能會被拘留數周甚至數月，卻無法見到法官。相比之下，伊州的刑事司法系統中，被捕者必須在48小時內出庭，而警方必須在72小時內提供包含身份信息的逮捕報告。

西北大學政治學教授兼驅逐研究診所主任史蒂文斯(Jacqueline Stevens)表示，人們對法院的許多權利和期望，但在移民程序的「袋鼠法庭」(指不公正的法庭)中受到阻撓。

根據雪城大學研究機構「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse, TRAC)的數據，在川普政府執政初期的幾周內，全國範圍內被ICE拘留的人數有所增加。然而專家表示，後勤方面的挑戰可能抑制了川普的宏大承諾。

史蒂文斯說，「他們一直在吹噓他們想要驅逐的人數，但實際上只特別說明了少數個別案例。他們沒有足夠的拘留能力來實現目標。」

為了更全面了解川普上任來的逮捕情況，「芝加哥論壇報」審查了兩家中西部郡監獄的被拘留者信息，這些監獄同時也是為芝加哥及其他地區被捕者設立的移民拘留設施。

芝加哥地區的移民被拘留者通常被帶到印州的克萊郡(Clay County)、肯塔基州的布恩郡(Boone County)以及威斯康辛州的道奇郡(Dodge County)，拘留移民律師戈多伊(Mario Godoy)說，這些監獄已經超出負荷了。

根據1月26日至2月2日期間在克萊郡司法中心(Clay County Justice Center)和肯州布恩郡監獄(Boone County Jail)所關押的約200名聯邦被拘留者公開紀錄分析，其中約50名被拘留者似乎來自伊州或印州西北部，這些人有的涉及民事問題、輕微逮捕或收到過交通罰單。儘管有少數的確有重罪在身，但截至2月9日，TRAC紀錄中約14%的被拘留者沒有犯罪因素。而在1月底，ICE逮捕後被拘留的人中，略高於6%的人沒有犯罪紀錄或未判決的指控。