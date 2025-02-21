預算緊 伊州砍42至64歲非公民白卡 65歲以上無證者醫療補助保留

伊州州長普立茲克被視為潛在總統候選人之一。(州長臉書)

伊利諾州州長普立茲克19日提出新财年預算 案，他表示，高達552億元的預算，將在不增稅且緊縮開支下執行。他也提議取消42歲到64歲無證客醫療補助(類白卡 )，藉此節省每年高達3.3億的開銷。

這位潛在的總統競選者還在預算演說中，將總統川普 及其支持者的行為，比作1930年代德國納粹主義的崛起。

普立茲克在演講中也提到一些與預算案無關的計畫，例如該團隊將努力降低處方藥成本，準備限制全州學生在學校期間使用手機。

對各單位、機構的經費問題，他稱會隨時準備與州議會成員合作來審議和談判最終預算，但他只會簽署平衡的預算。如果想要增加支出，就要提出那些部分要削減的方案對應。

在移民議題資金方面，伊州2022年實施了對42歲至64歲無證移民提供醫療白卡的福利，但隨著經費吃緊，該州已經無力負擔，因此決定停止該計畫，不過，65歲及以上的非公民類白卡仍將保留。

此外，普立茲克還計畫減少用於移民「歡迎中心」(welcoming center)的支出。

他尚未表示是否尋求州長第三個任期。在伊州眾議會議會廳發表的35分鐘演講中，他花了很大一部分時間批評白宮的財政和經濟舉措，並將其與德國第三帝國的迅速崛起相提並論。他還呼籲共和黨人和同為民主黨的同僚，不要附和或安撫川普。

普立茲克的提案包括強制增加3億多元的州中小學教育資金，以及106億元的養老金資金。擬議的養老金資金將足以滿足州政府的強制繳款要求，並額外提供7800萬元，以確保新的州府員工養老金符合聯邦標準。

在普遍民眾不增稅的情況下，州長擬從其他方面提高州府財庫進帳，例如通過對法律修改帶來額外4.69億元的收入，其中包括調整賭場電子賭博和桌面遊戲的稅率，以產生1億元的收入。

普立茲克政府同時也警告稱，從經濟角度來看「未來的預期充滿不確定性」，而由川普和掌控國會的共和黨人推動的聯邦政策決定可能會影響各州，到時「各州無力緩解負面影響」。