詐騙溫床 伊州強化監管加密貨幣ATM 擬每日限額

伊州加密貨幣ATM多達1626台，其中絕大多數位於芝加哥。(Crypto Base )

伊利諾州州長普立茲克日前發表州情咨文時，提議加強對加密貨幣 ATM的監管，此舉將有助於解決該行業中普遍存在的詐騙和洗錢問題。

根據指出，芝加哥已成為加密貨幣ATM的樞紐。美國緝毒署(DEA)在最近的一份報告中稱，伊州 大約有1626台加密貨幣ATM，其中1167台均位於芝加哥，該報告警告，這些設備吸引了來自其他州的人到伊州使用，而且常常是出於非法目的。

根據普立茲克政府提供的一份情況說明書，該立法將為加密貨幣ATM的交易設定每日限額，並將「防止收取掠奪性的手續費用」，此外還要求ATM提供收據，其中必須明列數字資產的美元價值和收取的任何費用。

普立茲克表示，如果不加以監管，加密貨幣ATM通常被用為詐騙工具，受害的是最脆弱的伊州居民。由於這些ATM不受限制的性質，那些受到這些詐騙傷害的人幾乎沒有能力尋求賠償或司法正義。此外，這些ATM更被廣泛用於毒品交易和其他非法活動洗錢的工具。”

伊州議會議員去年提出了一項法案，要求加密貨幣ATM運營商向州政府註冊設備，並限制使用費的金額，但該法案在州參議會未通過投票而夭折。

州長表示，他的提案中，對加密貨幣ATM所實施的要求，與全州金融機構現有註冊和監管規定相同。

他補充說，如果該法案通過成為法律，可望阻止犯罪通過這些設備流動，並對伊州社區更好的保護，同時也能讓合法的加密貨幣用戶像往常一樣進行交易。

與此同時，川普 在首個總統任期時，對這一新興行業採取了較為寬鬆的監管方式，而川普及其家族個人也對相關領域做了投資。

川普普上個月重新入主白宮後幾天，就簽署了一項行政命令，旨在「支持數字資產、區塊鏈技術及相關技術在經濟各領域的負責任增長和使用」。

包括比特幣等加密貨幣ATM在全美迅速普及，但專家警告，這種新興設備可能成為網路犯罪的溫床，雖然比特幣ATM的操作方式與傳統現金ATM相似，但由於加密貨幣的高價值，使其成為駭客的首要目標，為了避免成為受害者，用戶在使用比特幣ATM時應保持警惕，選擇可靠的營運商，並對任何可疑的交易請求持懷疑態度。