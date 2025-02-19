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亞洲躍動影展 鬼才之道、破地獄芝城放映

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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香港電影「破地獄」。(主辦方提供)
香港電影「破地獄」。(主辦方提供)

亞洲躍動電影展(Asian Pop-Up Cinema)宣布，第19屆影展將於3月20日至4月13日舉行，由陳柏霖主演的台灣電影「鬼才之道」將為本屆開幕片，此外，大惠英紅主演，在香港受歡迎的電影「破地獄」則是這一屆影展的焦點影片。屆時兩位主要演員都將隨片訪芝。

影展將在AMC Newcity 14電影影院舉行，地址：1500 N. Clybourn Ave.。今年的節目首次引入了評審競賽單元，相關信息及門票購買，可查詢官網：www.asianpopupcinema.org

「鬼才之道」排訂在3月20日播映，這導演徐漢強繼恐怖大片「返校」之後的超自然喜劇作品。這部電影融合了「怪獸公司」和「彗星美人」的元素，以荒誕的諷刺手法探討網紅文化和恐怖片套路，同時也為平凡人獻上動人讚歌。該片在奇幻影展(Fantastic Fest)上獲得觀眾獎，徐漢強、陳柏霖將到芝城與觀眾見面。

香港電影「破地獄」由陳茂賢導演，這部劇情片講述了主角Dominic在疫情中失去事業後接管了一家棺材店的故事。為了在殯葬業中生存，他必須贏得合夥人─嚴厲且極度傳統的道士萬師傅認可，並學習葬禮的真正意義。惠英紅在片中飾演萬師傅長期受苦的女兒，她將與導演陳茂賢一同出席影展，並接受「傑出演員獎」。

影展閉幕之夜將放映日本導演村瀨繼藏(Keizō Murase)的「神之筆」。從影67年的村瀨繼藏在2024年推出了首部執導、這也是他生涯最後一部執導電影，電影在去年7月26日正式公映，由齋藤工、佐野史郎等實力派演員主演。

該片的製片人佐藤大輔將出席影展，並代表已故導演村瀨繼藏接受「終身成就獎」。

台灣電影「鬼才之道」。(主辦方提供)
台灣電影「鬼才之道」。(主辦方提供)
日本電影「神之筆」。(主辦方提供)
日本電影「神之筆」。(主辦方提供)

香港 芝城 疫情

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