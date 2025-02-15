芝加哥通膨問題全美最嚴重 房價及租金續漲是主因

房價以及房屋租金不斷上漲，是造成通膨問題短時間難以緩解的主要因素之一。(特派員黃惠玲／攝影)

美國的通貨膨脹率在新冠疫情 後，達到了40年來的高點，截至2025年1月，年通膨率3%仍比2%的水平高。根據理財網站Wallethub最新報告，芝加哥的通膨問題在全美23個大城中最嚴重。

WalletHub表示，該份「城市通膨變化報告」比較了23個主要大都市統計區(MSA)兩個與衡量通膨的消費者價格指數(CPI)相關的關鍵指標，即把美國勞工統計局(BLS)公布的最新月份CPI(2025年1月)，分別跟兩個月前及一年前的數據比較，藉此了解通膨在短期和長期的變化情況。

芝加哥在這份報告中，整體通膨問題的嚴重性名列冠軍，該市的CPI跟兩個月前相比，名列全美問題嚴重之城的第六，與一年前的CPI相較，則高居全美榜首。

全美十大通膨嚴重城市，前五依序為：芝加哥-瑞柏-艾金(Chicago-Naperville-Elgin)、聖地牙哥-卡爾斯巴(San Diego-Carlsbad)、波士頓-劍橋-紐頓(Boston-Cambridge-Newton)、檀香山市區、河濱-聖伯納汀諾-安大略(Riverside-San Bernardino-Ontario)。

第六到第十為：紐約-紐瓦克-澤西市(New York-Newark-Jersey City)、達拉斯-沃斯堡-阿靈頓(Dallas-Fort Worth-Arlington)、明尼納波里斯-聖保羅-布魯明頓(Minneapolis-St.Paul-Bloomington)、洛杉磯-長堤市-安納罕(Los Angeles-Long Beach-Anaheim)、坦帕-聖彼得堡-清水(Tampa-St. Petersburg-Clearwater)。

經濟學家們對近期通膨原因的爭論激烈。聯邦儲備主席鮑爾(Jerome Powell)近日表示，通膨主要仍是與新冠疫情相關的經濟混亂所致。不過，康乃爾大學經濟學系教授查赫魯爾(Ryan Chahrour)並不認同此觀點，他表示，史上新高的房價和租金 上漲，很大程度的影響著最近的消費者價格指數(CPI)上升。

威廉學院的經濟學教授庫特納(Kenneth N. Kutter)也表示，住房成本一直是通膨的主要驅動因素之一。新冠疫情後租金大幅上漲，而租金增速的放緩需要很長時間。此外，他說，通膨居高不下的部分原因是數據的滯後性導致，因為CPI中的租金成分包括所有現有租約，因此即使新租約的租金下降，整體租金水平仍會在一段時間內保持高位。

查赫魯爾，在中短期內，利率 政策仍然是抑制通膨的最佳工具。庫特納表示，政策制定者沒有太多工具來減緩通膨，目前唯一可行的方法是貨幣政策和財政政策，當聯邦儲備提高利率時，往往會抑制經濟活動，從而降低通膨，而增稅和削減支出也能達到同樣的效果，但由於顯而易見的原因，這類措施更難實施。

經濟學家表示，如果財政政策不在考慮範圍內，那麼提高利率確實是唯一的解決通膨方案，這可能不是一個理想的辦法，但卻是目前唯一的選擇。