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芝建新冠紀念碑 今秋揭幕 形態結合蒲公英和新冠病毒

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥新冠疫情紀念碑，預計在今年秋天揭幕。(紀念碑委員會提供)
芝加哥新冠疫情紀念碑，預計在今年秋天揭幕。(紀念碑委員會提供)

新冠疫情至今已經五年，為了紀念逝者以及感念疫期努力遏制疫情蔓延的醫護人員，芝加哥市近西區的伊利諾醫療區(Illinois Medical District)，將興建一座新冠紀念碑，預計今年秋季完工揭幕。

這座名為「COVID-19紀念碑：榮譽、記憶與韌性」的紀念碑，高25呎高，材質為不銹鋼，興建地點在2023 W. Ogden Ave.，也就是西波爾克街(Polk St.)、南達門大道(Damen Ave.)和西奧格登大道(Ogden Ave.)間的三角地，這塊面積約一畝的空地緊鄰庫克郡醫院(Stroger Hospital)及傑西布朗退伍軍人醫療中心(Jesse Brown VA Medical Center)。

COVID-19紀念碑委員會主席梅茲勒(Sally Metzler)說，芝加哥將成為世界紀念前線工作者的實體地點，她並以此為傲。

這座紀念碑將由五個發光的多彩雕塑組成，設計靈感結合了蒲公英絨球和新冠病毒的形態，蒲公英遍布全球，象徵著疫情帶來的普遍苦難。

梅茲勒表示，委員會還計畫在紀念碑周圍打造一個綠色的社區空間，設置長椅供人們反思、冥想並提供療癒。「這不是一座絕望的紀念碑，而是一座充滿希望的紀念碑，」她說。紀念碑主要將榮譽獻給前線工作者，記憶獻給逝者，韌性獻給堅持下來並承擔重任、推動科學進步者。

根據世界衛生組織的數據，自2020年3月11日宣布新冠疫情為全球大流行以來，已有超過700萬人死亡。

這座紀念碑的設計理念是通過2023年的一場比賽選出的。設計得獎者為喬治亞南方大學的雕塑家和藝術教授沙克納(Casey Schachner)，他以蒲公英的設計概念獲得青睞，並贏得兩萬元獎金。

她表示，她的目標是創造一個既能代表新冠病毒，又不會讓人感到不安，反而能團結人心甚至鼓舞人心的設計。「蒲公英在視覺表現和象徵意義上都很重要。雖然它嚴格來說是一種雜草，非常頑強，但你也可以從積極的角度看待。尤其蒲公英在全球範圍內具有許多療效。」

COVID-19紀念碑委員會由十幾位教授、醫生、作家和公共衛生專家組成，其中包括芝加哥公共衛生局局長伊格博士(Dr. Olusimbo "Simbo" Ige)。

除了實體紀念碑外，covidmemorialmonument.org網站上還設有一個虛擬的記憶花園，捐贈者可以在這裡「種植蒲公英」，其中黃色花朵代表前線工作者，白色絨球代表逝去的親人。捐贈者可以上傳圖片和文字以紀念受贈者。最低捐款金額為20元。

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