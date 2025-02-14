前伊州眾議會議長 麥德根10貪汙罪成立

伊州州眾議會前議長麥德根1月初抵達芝加哥聯邦法庭出席對其貪污罪的庭審。(美聯社)

經過長達四個月的開庭審理，以及陪審團超過60小時的審議，前伊利諾州眾議會議長麥迪根(Michael Madigan)12日由陪審團裁定賄賂陰謀、賄賂和電信詐騙罪等10項貪汙罪名成立，另有七項罪名不成立，還有華埠 開發案等11項控罪陪審團無法達成一致。由於麥德根年事已高，預料量刑將在四到六年間。

曾為伊州 政壇最有權勢人物之一的麥德根，被控多年來經營犯罪企業，以使自己及其政治盟友獲利。在經過11天超過60小時的審議後，檢方和辯方同意接受此案的部分裁決。

伊州州長普立茲克12日稍晚就裁決發表聲明稱，「由伊州普通民眾組成的陪審團對麥德根的裁決，向政府中的任何人或考慮從事公共服務者傳達了一個重要信息：如果你選擇腐敗，你將被發現並受到懲罰。」

麥迪根和同夥麥克萊恩(Michael McClain)在芝加哥 聯邦法院共面臨23項指控，包括敲詐勒索陰謀、賄賂、電信詐騙和企圖勒索。他們被控與公用事業公司ComEd和AT&T合謀，為麥迪根的盟友提供虛職，以換取議長在立法方面的幫助。

檢方還指控麥迪根向房地產開發商施壓，要求他們雇用其私人律師事務所，該事務所專門從事房地產稅稅上訴。

陪審團12日判定麥迪根罪名成立的項目，包括一項涉及ComEd的賄賂陰謀罪、兩項涉及ComEd的賄賂罪、三項與為芝加哥前25區區長蘇禮仕(Danny Solis)謀取州委員會席位相關的電信詐騙罪、四項利用州際商業活動促進賄賂罪。

七項無罪項目，則有一項與蘇禮仕州委員會計畫相關的賄賂罪、兩項與ComEd計畫相關的罪名、四項涉及為其私人律師事務所從西環區豪華公寓開發商獲取業務的罪名。

蘇禮仕在與聯邦檢方達成協議後出庭作證指控麥迪根，此舉使他免於自身的賄賂指控。蘇禮仕多年來擔任調查機構的汙點證人，秘密錄製了與麥迪根的電話和面對面對話。

陪審團未能就針對麥迪根的最高指控「敲詐勒索陰謀罪」，以及與蘇禮仕相關的其他11項指控和與芝加哥華埠開發協議相關的立法指控達成一致。

聯邦地區法官布雷基(John Blakey)宣布，對所有陪審團未能達成一致的指控予以「流審」(mistrial)。聯邦檢察官表示，他們尚未決定是否會就這些指控重新提控麥迪根或麥克萊恩。

麥迪根曾是美國史上任期最長的州眾議會議長，他於2021年2月辭去伊州眾議會職務。

麥迪根因電信詐騙罪的最嚴重定罪可能面臨最高20年的監禁，但由於他的年齡，刑期可能會大幅減少。目前尚未確定量刑日期。法律分析人士表示，基於他的年齡以及芝加哥此前腐敗案件的判例，馬迪根很可能被判處四至六年監禁。這在很大程度上可能取決於麥迪根在量刑聽證會上，是否對自己的行為表現出悔意。