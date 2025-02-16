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伊州餐飲協會：芝餐館工作場合未見突襲

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊利諾州餐飲協會表示，儘管謠言四起，但芝加哥地區的餐飲相關工作場所，至今並未發生ICE突襲事件。(伊州餐飲協會臉書)
伊利諾州餐飲協會表示，儘管謠言四起，但芝加哥地區的餐飲相關工作場所，至今並未發生ICE突襲事件。(伊州餐飲協會臉書)

儘管伊利諾伊州餐飲協會(Illinois Restaurant Association)表示，並未聽說芝加哥地區餐廳有出現任何美國海關及移民執法局(ICE)的突襲行動，但餐飲業東主、從業人員目前很難避免對可能發生的突襲檢查產生焦慮。

根據美國全國餐飲協會(National Restaurant Association)的數據，美國21%的餐廳員工和餐飲服務從業人員出生在國外。這包括已獲得合法身份的工人和無合法身份的工人。此外，移民研究中心(Center for Migration Studies)最近估計，約有100萬無證移民在全國各餐廳工作。

伊利諾伊州餐飲協會主席涂以亞(Sam Toia)日前表示，儘管謠言四起，但截至目前，芝加哥地區餐廳尚未發生工作場所突擊檢查。

然而，對於一些員工和餐廳老闆來說，很難避免對可能發生的突擊產生焦慮。一名餐廳員工瑪萊娜(Malena)說，她還記得川普第一個任期帶來的恐懼，八年後，情況變得更糟糕。西語裔的瑪萊娜說，新聞媒體、社交平台等，每天除了移民什麼都不談，「這些都在社區中製造了恐懼、憂慮及不信任。」

為了保護自己並緩解焦慮，瑪萊娜參加了由工人組織「Arise Chicago」舉辦的多場「了解你的權利」講座。

華埠更好團結聯盟表示，「了解你的權利」也出版了中文工具包，其中包含詳細的圖示，指導人們在被ICE接近時如何應對。例如，執法人員必須持有法官簽署的搜查令才能進入工作場所。工具包連結：https://reurl.cc/Q5qZz5

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