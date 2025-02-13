6華男涉持槍綁架1家4人 得手1500萬加密貨幣

在美國地方法院提交的一份圖像中，涉嫌綁架的嫌疑人蔣升南(左)和張凡去年10月，進入位於森林公園市的一間Airbnb。（美國地方法院文件）

根據最近解封的法庭紀錄，六名華人男子被控於去年10月從芝加哥的一棟民宅綁架了三名家庭成員和一名保母，綁匪並強迫受害者轉移了約1500萬元的加密貨幣 資產，五天後在一家乾洗店附近將四人釋放。

這宗綁架案在聯邦調查局(FBI )一份長達44頁書面證詞中有詳細描述，該書面證詞上周解封。法庭記錄顯示，探員們從租車、加密貨幣錢包、郊區Airbnb以及各種快餐店和零售店收集了證據。

六名華男涉案 1嫌在美墨邊境 被逮

其中一名涉嫌綁架者為34歲的魏澤寰(Wei Zehuan，以下均為音譯)，於今年1月17日試圖從墨西哥進入美國加州邊境時被捕，並已在加州首次出庭。

其他五名華人男子也被指控參與此案：張凡(Fan Zhang)、楊華京(Huajing Yan)、蔣升南(Shengnan Jiang)、連思強(Shiqiang Lian)和曹業(Ye Cao)。根據FBI的搜查令紀錄，其中三人據信在魏澤寰被捕後，陸續於上個月從墨西哥飛往中國。

法庭紀錄指出，上述嫌疑人有些人持有美國駕照，而張凡跟魏澤寰持有中國護照。

當局首次得知綁架事件是在去年10月27日下午1時左右，當時一位父親通過微信接到兒子的電話，稱兒子被綁架。

持槍闖住家 要求付贖金否則殺全家

受害者在案發幾周前搬進了芝加哥一處連棟屋，報案父親稱，兒子與兩名家庭成員、一名保姆(法院文件以A-D作為受害人代號)被綁架，綁匪要求支付贖金，否則殺害他們。文件指出，綁匪要求支付比特幣或以太坊等流行的加密貨幣。

受害者獲釋後告訴FBI，一名戴著帽子和眼鏡的男子在案發當天敲了他們的家門，聲稱不小心損壞了受害者的車庫門。當家人把門打開時，多名持槍的陌生男子衝入抓住家庭成員和保姆。剛洗完澡的受害者A也馬上被抓。

綁匪要求A交易加密貨幣，之後還多次開車帶A進行額外的交易。法院文件稱，綁匪後來在獲得受害者帳戶登錄權後，又做了一次交易，受害者總計損失約1500萬元的加密貨幣資產。

劫持人質轉走1500萬加密貨幣後釋放

文件指出，綁匪將受害者塞進一輛白色福特貨車，並開車約一小時到達FBI後來確認位於森林公園市(Forest Park)的一處Airbnb。隔天受害者被帶到另一間房子，最終在11月1日下午釋放四人。受害者步行到附近的乾洗店，叫了Uber前往西北紀念醫院。

A表示，他的頭部在過程中曾被槍打到(他後來覺得槍可能是假的)，除此之外，四人受到了良好的對待。受害者稱期間吃了麥當勞、Culver's、Subway和PF Chang's。其中一名受害者還回憶說，嫌疑人會說中文和西班牙語。

FBI查看了森林公園市Airbnb的監控錄影顯示，根據這些影片判斷至少有六名罪犯參與了此案。

調查人員隨後將影片中的嫌疑人影像，比對出曹業在美國海關和邊境保護局拍攝的照片，也找到蔣升南的伊利諾州駕照照片，還有張凡、楊華京、連思強、魏澤寰的加州駕照照片。

探員並追蹤到芝加哥一家汽車租賃公司的白色福特貨車，車內發現了一個水瓶、嬰兒濕巾和未使用的白色束線帶。他們還在一輛魏澤寰10月29日在芝城北郊霍夫曼莊園市(Hoffman Estates)租用的白色克萊斯勒Pacifica內，發現了DNA拭子、收據、衣物、醫用口罩、香菸、一個AirPod盒以及潛在指紋。

綁架期間，探員們在西北郊的漢普希爾(Hampshire)麥當勞、伯溫(Berwyn)的Culver's、橡樹公園(Oak Park)的BP加油站，以及Streamwood和香柏市的目標百貨的監控錄影機發現了一些綁架者身影。

得手後嫌犯逃離芝城 部分搭機返中

通過分析旅行紀錄，當局得知魏和張在去年11月1日從芝加哥歐海爾機場飛往拉斯維加斯。另外四人也在同一天離開芝加哥前往洛杉磯。

根據FBI的搜查令，美國海關和邊境保護局今年1月17日在加州Otay Mesa邊境檢查站逮捕了魏澤寰，當時他試圖從墨西哥進入美國，魏持有一張加利福尼亞州駕照、一本中國護照以及661元現金。

FBI後來獲悉，蔣和楊兩人於1月19日上午8時30分左右，從墨西哥蒂華納搭機飛往北京。梁則於次日早上搭乘蒂華納飛往北京的航班。

根據書面證詞，約900萬元的加密貨幣至今仍下落不明。