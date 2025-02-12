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伊州貪腐前州長布萊格亞維奇 獲川普赦免定罪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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前伊利諾州州長布萊格亞維奇五年前曾獲川普減刑出獄。(美聯社)
前伊利諾州州長布萊格亞維奇五年前曾獲川普減刑出獄。(美聯社)

川普總統10日全面且無條件赦免了前伊利諾州州長布萊格亞維奇(Rod Blagojevich)的所有定罪，他因政治腐敗被判14年刑期，在服刑八年後的川普首任總統期間獲減刑出獄。川普在撤銷其定罪後告訴記者，布萊格亞維奇現在「比這個房間裡的任何人都乾淨」。

布萊格亞維奇的赦免和五年前的減刑，是川普對司法部檢察官，特別是前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)和前聯邦調查局局長柯米(James Comey)不滿的表現，這兩人也參與了對布萊格亞維奇的追查，時任州長的他，因試圖「出售」歐巴馬(Barack Obama)當選總統後空出的聯邦參議員席位而被捕。

布萊格亞維奇在2008年12月9日因腐敗罪名在家中遭逮捕，他也是伊州第一位被彈劾並於2009年被免職的州長。

現年68歲的布萊格亞維奇在2010年曾參加川普的節目「名人學徒」，當時他的法庭案件尚未完全解決，儘管節目最終解雇了布萊格亞維奇，但川普喜歡這位外向的前州長。

川普在2020年擔任總統時，對這位前州長減刑，使布萊格亞維奇得以從聯邦監獄釋放，目前尚不清楚為什麼川普在當年沒有赦免布萊格亞維奇，而是等到10日才這樣做。

川普表示，「我並不認識他，但我相信，他在『學徒』節目中待過一段時間。他是個非常好的人。他有一個了不起的妻子，她拼命努力讓他獲釋，」布萊格亞維奇的妻子帕蒂·布萊格亞維奇(Patti Blagojevich)曾在川普的第一任期內，通過福斯新聞的採訪向川普發出釋放其丈夫的請求。

川普說，「他被判了大約18年(其實是14年)，這是一種可怕的不公正」，他說，布萊格亞維奇是一個非常好的人，這不應該發生，「讓他過上正常的生活，去做他必須做的事情。」

Politico報導稱，川普正在考慮提名塞爾維亞裔的布萊格亞維奇擔任美國駐塞爾維亞大使。當記者詢問是否有此意圖時，總統回答：「不，但我會這麼做。他現在比這個房間裡的任何人都乾淨。他得到了赦免，他比房間裡的任何人都清白。」

布萊格亞維奇10日現身住家外表示，他和川普都是「法律戰」和懷有政治動機檢察官的受害者，這些檢察官以「虛假指控」打擊他們。他說他從未動搖「向伊州人民證明我沒有違反任何法律，沒有越界，沒有拿過一分錢的決心。」

伊利聯邦參議員德賓(Dick Durbin)對川普這項赦免以提名布萊格亞維奇任大使的可能性，均提出猛烈抨擊，他的聲明稱，「在一個公共腐敗問題嚴重的州，布萊格亞維奇的案例是最糟糕之一。美國和塞爾維亞值得更好的人選。」

川普 伊州 參議員

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