芝台美商會慶新春 浩角翔起歌舞嗨翻天

芝城台美商會向大家拜年。(特派員黃惠玲／攝影)

熱力十足的「三振舞」，激情四射的「台灣尚勇」，使在台灣知名主持搭檔「浩角翔起」帶領下的芝加哥 台美商會新年晚宴，氣氛火熱頻掀高潮。會長盧建昌今年在活動中特別頒贈獎牌給多位資深前會長，感謝他們打下了商會堅實基礎，並每每對家鄉熱情相挺。

這場活動在芝加哥北郊的美蒂納鄉村俱樂部(Medinah Country Club)舉行，包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、伊州 州眾議會多數黨助理領袖艾文斯(Marcus C. Evans Jr.)、伊州州眾議會國際關係暨旅遊及貿易委員會主席維拉(Dave Vella)、伊州州眾議員 楊啟華、州眾議員黃凱煥、州眾議員哈波爾(Sonya Harper)、香柏市市長達利(Tom Dailly)、柏林布魯克市市長Mary Alexander-Basta、芝11區區長李惠華，以及伊州州長普立茲克政府事務副主任Nancy Huynh等嘉賓出席了晚宴。

盧建昌表示，芝加哥台美商會成立達37年，以「聯繫、互動、友誼、合作」為座右銘，匯聚了各行各業會員的專業知識。除促進商業聯繫外，商會還積極舉辦資訊研討會，邀請國內外知名人士演講，為會員和公眾提供了寶貴的知識，推動了業務成長和協作。商會還透過組織國際商業代表團進一步增強成員能力，使會員能夠探索新市場並建立寶貴的全球合作夥伴關係。

他說，為了表達對多位資深前會長的奉獻及努力，本屆晚會特別為姚宏智、吳明冶、鄭樹華 、江秋檳、林瑞源、章詣遠、吳來蘇、許肇祥與陳在男等多位前會長頒贈獎牌， 盧建昌說，沒有前會長們的犧牲奉獻，商會不會有今日的成績。

類延峰致詞時說，台美商會多年來積極推動台美經濟合作，提升台灣在國際社會的地位，他代表駐處對此表達由衷感謝。嘉賓也陸續上台向大家祝賀新年。

當天晚宴邀請了二胡演奏家洪充惠演出，此外，受歡迎的台灣網路節目「鬧著玩」團隊三位成員浩角翔起、顏永烈受邀擔任壓軸表演，該組合元氣十足的說唱及歌舞，讓會場氣氛熱到最高點。

顏永烈跟阿翔與盧建昌、類延峰的四人合唱「愛拼才會贏」，帶動全場大合唱。「鬧著玩」還帶著多位現場觀眾參與趣味遊戲，台上台下玩成一片，笑聲及掌聲不斷。