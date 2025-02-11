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芝華埠春節大遊行 人氣爆棚迎蛇年

特派員黃惠玲／芝加哥報導
南華埠春節遊行，參與隊伍眾多，吸引滿滿遊客、民眾圍觀。(特派員黃惠玲／攝影)
南華埠春節遊行，參與隊伍眾多，吸引滿滿遊客、民眾圍觀。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥春節遊行9日在南華埠熱鬧登場，芝加哥市市長強森除到場參與遊行向民眾拜年外，也肯定華埠繁榮發展，充分彰顯了具有活力、健康的芝加哥靈魂。遊行路線的永活街、舍麥路從中午就湧進大批人潮圍觀，為華埠帶來超高人氣及商機。

今年的遊行由芝加哥華埠特別活動委員會和華埠基金會聯合主辦，遊行隊伍包括11輛車花車、12支鼓樂隊，以及60多個團體機構，其中精采的舞龍舞獅陣容，配上喧天鑼鼓，讓整個活動年味十足，許多首度到華埠觀賞春節遊行的民眾，紛紛拿出手機搶拍。

包括強森、庫克郡郡長普瑞科溫可、芝加哥11區區長李惠華、伊州州眾議員馬靜儀及黃凱煥、中國駐芝加哥總領事館總領事王保東、駐芝加哥台北經濟文化辦事處組長張正育，以及華聯會主席何達權、芝城華商會會長李建明、美亞健康協會主任劉紅、福建商會會長黃寶章、中華會館主席項邦珍等嘉賓組成的隊伍，下午1時領軍從永活街夾24街處出發，一路北行到「天下為公」牌樓主舞台。

李惠華與ABC7電視台華裔主播徐平(Judy Hsu)擔任遊行主持，兩位女將元氣十足的嗓音，加上活潑幽默的介紹，讓整個活動格外精采引人。

遊行花車由李惠華跟庫克郡委員會委員戴利(John Daley)掛滿大紅燈龍跟「喜迎蛇年」的春聯花車打頭陣，駐芝中領館的花車緊跟在後，其他還有由財神爺及華埠親善小姐坐鎮的華商會花車，帝王帝后拜年的芝加哥華埠博物館花車，華人諮詢服務處的花車載著兩頭紅色醒獅與眾多工作人員，氣勢十足。

強森應邀致詞時表示，華埠芝加哥亞裔社區多元文化的傑出代表，他非常高興能與大家一起慶祝中國傳統文化，他也提到，芝加哥靈魂是促進芝城成長的最大動力，而華埠的茁壯發展充分展現了這種力量。

9日的圍觀民眾，幾乎以非華裔為主，其中包括不少第一次來看春節遊行的遊客、民眾，在為華埠帶來消費高峰之際，也成功展現了華人春節文化的特色及魅力。

芝城南華埠春節遊行中的愛爾蘭傳統風笛樂隊。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城南華埠春節遊行中的愛爾蘭傳統風笛樂隊。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長強森(前右九)與嘉賓參與華埠春節遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長強森(前右九)與嘉賓參與華埠春節遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
精彩舞龍。(特派員黃惠玲／攝影)
精彩舞龍。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長強森(右三)參與華埠春節遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長強森(右三)參與華埠春節遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
許多圍觀民眾自備小龍頭冠戴上。(特派員黃惠玲／攝影)
許多圍觀民眾自備小龍頭冠戴上。(特派員黃惠玲／攝影)
與會嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)
與會嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
小狗狗也穿上新年服飾慶春節。(特派員黃惠玲／攝影)
小狗狗也穿上新年服飾慶春節。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城南華埠春節遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城南華埠春節遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城南華埠春節遊行中的舞獅。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城南華埠春節遊行中的舞獅。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 芝加哥 春節

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