密州州長魏美桂 官邸首慶農曆新年促進交流

密西根舞獅隊及客家採茶舞成員，受邀到密州州長官邸慶祝農曆年的活動演出。(密西根舞獅隊提供)

密西根州 長魏美桂(Gretchen Whitmer)日前舉行農曆新年慶典，她也是該州首位在官邸慶祝農曆新年的州長。近百位亞太裔人士受邀出席了盛會。密西根舞獅隊及客家豐收採茶舞團隊的現場演出，將活動氣氛推向高潮。

魏美桂州長除邀請舞獅隊學生享用點心，並帶著自己的愛犬Kevin和Doug到後台與團員會面，當她看到團員們熟練操控獅頭時，忍不住也好奇鑽入獅頭體驗。學生們還向州長示範舞獅眨眼睛，雙方互動溫馨，展現州長親和、幽默的一面，也讓學生們感受到她對文化傳承的尊重與熱情。

密州華裔 州參議員張理(Stephanie Chang)致詞感謝魏美桂及其團隊對亞太裔社區的支持，並表示蛇年象徵變革與新契機，期望州政府能與議會攜手合作，共創更包容的未來。她特別提到，密西根亞太裔社區在人口與影響力上持續成長，希望藉著這類的文化活動，能讓更多人認識亞裔 傳統，促進族群交流與理解。

魏美桂表示，她非常榮幸能夠敞開官邸大門，與社區共同慶祝農曆新年，她說，希望這場活動能成為密西根的年度傳統，讓不同背景的人都能參與，共同感受這份文化的魅力。她也鼓勵大家在充滿挑戰的2025年團結一致，共同努力迎接變革與機會。

表演最後，舞獅隊展開對聯，象徵驅邪迎福，為密西根與全世界帶來繁榮、和平與吉祥。

舞獅隊隊長翁美津表示，密西根舞獅隊一直致力於保留傳統並融入創新，讓這項來自台灣的文化在美國持續發光發熱。她希望舞獅所代表的勇氣與力量，能為密西根的社區帶來新的活力，也希望鼓勵更多年輕一代參與並傳承。