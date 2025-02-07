ICE執法嚇跑顧客 芝商家門可羅雀

家族主要經濟來源的吉拿棒店，過去兩周生意清淡，讓莫李納一家(妹妹、母親、Edwin，左至右)一籌莫展。(特派員黃惠玲／攝影)

「一夕之間，四年前的噩夢又重來了」，莫李納(Edwin Molina)守著大半天只有一個客人上門的墨西哥吉拿棒(churro，又稱墨西哥油條)批發零售店，面對過去兩周大跌至少5到6成的生意一籌莫展，「四年前川普上台，幾乎半年生意冷清，這次他重新執政加大力度打擊移民 ，範圍更廣、更大，我們不知道能撐多久？」

連接華埠 與皮爾森區(Pilsen)的18街，是西語裔商業聚集中心，莫李納說，他們的Don Churros店已經在當地經營長達35年，主要零售、批發吉拿棒的這家店，是他們家族的主要經濟來源，平常周間每天至少有4、50個顧客，自從川普二度執政後，同時間每天只剩個位數客人。

莫李納告訴本報記者，他們的客戶以西語裔的小販，以及到該區採買、購物的西語裔散客為大宗，在聯邦海關及移民執法局(ICE )宣布在芝城抓捕無證客後，原本熱鬧的街道，因畏懼怕心理，幾乎一夜間變成渺無人跡。

「2017年川普上台後揚言要嚴厲抓捕無證客，皮爾森18街區的商家經歷了將近半年的低潮，才慢慢恢復生意」，莫李納說，但這次的大規模驅逐行動比四年前更加猛烈，影響周期更久，因為「不僅僅是墨西哥裔，還瞄準了委內瑞拉、瓜地馬拉等中美洲裔的目標，」他表示，這些過去幾年大增的移難民，已成皮爾森商業街區的一大客源。

芝加哥25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)說，根據他掌握的信息，從1月20日到2月5日間，ICE在西語裔聚居的皮爾森區、小村區(Little Village)、後院區(Back of Yards)等地，總共僅抓捕了一名無證客。

盧漢士表示，該名男子正在申請延期工卡，但20年前有酒駕紀錄的他，日前卻在送小孩上學後，遭ICE探員攔停車輛並予以逮捕，他說，透過律師的協助，該男子可望在近期內獲得保釋。

盧漢士說，整體而言，ICE在西語裔社區的抓捕比率並不高，但其相關行動引發的恐慌，已經影響到社區的經濟、商業發展及公眾的日常生活，在執政當局未停止執法行動前，他再次呼籲移民掌握「了解你的權利」(Know your right)信息的重要性。

選區以華人等亞裔民眾為主的芝市11區區長李惠華說，截至目前，在華埠、橋港區、麥金利公園區等華人眾多的地區，據她所知都沒有ICE的抓捕紀錄，不過，李惠華呼籲社區不要掉以輕心，只要大規模遣返行動沒有叫停，華埠等區都仍面臨風險，她提醒做好準備，才能有備無患。

丕優研究中心根據最近的統計數據表示，2022年無證工人約占伊利諾州勞動力的5%。而移民研究中心稱，同年，全國的無證移民繳納超過960億元的稅款。

去年10月移民研究中心發布的一份報告指出，大規模驅逐計畫不僅影響無證移民和混合身份家庭本身，還會影響整個美國經濟。