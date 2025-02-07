我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

ICE執法嚇跑顧客 芝商家門可羅雀

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
家族主要經濟來源的吉拿棒店，過去兩周生意清淡，讓莫李納一家(妹妹、母親、Edwin，左至右)一籌莫展。(特派員黃惠玲／攝影)
家族主要經濟來源的吉拿棒店，過去兩周生意清淡，讓莫李納一家(妹妹、母親、Edwin，左至右)一籌莫展。(特派員黃惠玲／攝影)

「一夕之間，四年前的噩夢又重來了」，莫李納(Edwin Molina)守著大半天只有一個客人上門的墨西哥吉拿棒(churro，又稱墨西哥油條)批發零售店，面對過去兩周大跌至少5到6成的生意一籌莫展，「四年前川普上台，幾乎半年生意冷清，這次他重新執政加大力度打擊移民，範圍更廣、更大，我們不知道能撐多久？」

連接華埠與皮爾森區(Pilsen)的18街，是西語裔商業聚集中心，莫李納說，他們的Don Churros店已經在當地經營長達35年，主要零售、批發吉拿棒的這家店，是他們家族的主要經濟來源，平常周間每天至少有4、50個顧客，自從川普二度執政後，同時間每天只剩個位數客人。

莫李納告訴本報記者，他們的客戶以西語裔的小販，以及到該區採買、購物的西語裔散客為大宗，在聯邦海關及移民執法局(ICE)宣布在芝城抓捕無證客後，原本熱鬧的街道，因畏懼怕心理，幾乎一夜間變成渺無人跡。

「2017年川普上台後揚言要嚴厲抓捕無證客，皮爾森18街區的商家經歷了將近半年的低潮，才慢慢恢復生意」，莫李納說，但這次的大規模驅逐行動比四年前更加猛烈，影響周期更久，因為「不僅僅是墨西哥裔，還瞄準了委內瑞拉、瓜地馬拉等中美洲裔的目標，」他表示，這些過去幾年大增的移難民，已成皮爾森商業街區的一大客源。

芝加哥25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)說，根據他掌握的信息，從1月20日到2月5日間，ICE在西語裔聚居的皮爾森區、小村區(Little Village)、後院區(Back of Yards)等地，總共僅抓捕了一名無證客。

盧漢士表示，該名男子正在申請延期工卡，但20年前有酒駕紀錄的他，日前卻在送小孩上學後，遭ICE探員攔停車輛並予以逮捕，他說，透過律師的協助，該男子可望在近期內獲得保釋。

盧漢士說，整體而言，ICE在西語裔社區的抓捕比率並不高，但其相關行動引發的恐慌，已經影響到社區的經濟、商業發展及公眾的日常生活，在執政當局未停止執法行動前，他再次呼籲移民掌握「了解你的權利」(Know your right)信息的重要性。

選區以華人等亞裔民眾為主的芝市11區區長李惠華說，截至目前，在華埠、橋港區、麥金利公園區等華人眾多的地區，據她所知都沒有ICE的抓捕紀錄，不過，李惠華呼籲社區不要掉以輕心，只要大規模遣返行動沒有叫停，華埠等區都仍面臨風險，她提醒做好準備，才能有備無患。

丕優研究中心根據最近的統計數據表示，2022年無證工人約占伊利諾州勞動力的5%。而移民研究中心稱，同年，全國的無證移民繳納超過960億元的稅款。

去年10月移民研究中心發布的一份報告指出，大規模驅逐計畫不僅影響無證移民和混合身份家庭本身，還會影響整個美國經濟。

研究人員發現，如果實施大規模驅逐，混合身分家庭的平均家庭收入可能會下降近50%至3萬9000元。研究稱，由於近150萬戶家庭中，至少有一名無證移民背負房屋貸款，大規模驅逐出境可能會導致大面積違約，進而破壞美國房地產市場的穩定。

莫李納(Edwin Molina)的吉拿棒店前的街道，自從川普執政後，大多時候都...
莫李納(Edwin Molina)的吉拿棒店前的街道，自從川普執政後，大多時候都空空蕩蕩。(特派員黃惠玲／攝影)
莫李納(Edwin Molina)的吉拿棒店，已經在皮爾森區經營了35年。(特派...
莫李納(Edwin Molina)的吉拿棒店，已經在皮爾森區經營了35年。(特派員黃惠玲／攝影)

移民 ICE 華埠

上一則

美東南區台大校友會 春節聚餐團拜

下一則

白越珠獲馬州議員頒卓越奉獻獎

延伸閱讀

南加學生持續罷課 抗議大規模驅逐移民

南加學生持續罷課 抗議大規模驅逐移民
ICE突襲洛杉磯 台灣男被捕 罪名涉...

ICE突襲洛杉磯 台灣男被捕 罪名涉...
阻礙聯邦移民執法 司法部今提告伊州、芝市

阻礙聯邦移民執法 司法部今提告伊州、芝市
噩夢重演 ICE恐慌症嚇跑顧客 商家：不知能撐多久

噩夢重演 ICE恐慌症嚇跑顧客 商家：不知能撐多久

熱門新聞

芝加哥入冬低溫，密西根湖畔不時可見大面積結冰。(讀者提供)

冰風暴來襲 中西部覆冰厚度將達1/10吋 出行危險

2025-02-05 10:13
莫李納(Edwin Molina)的吉拿棒店前的街道，自從川普執政後，大多時候都空空蕩蕩。(特派員黃惠玲／攝影)

噩夢重演 ICE恐慌症嚇跑顧客 商家：不知能撐多久

2025-02-06 11:21
西雅圖國際機場5日發生兩架客機輕微擦撞意外。(取自Ｘ)

日航、達美航空客機擦撞 西雅圖機場部分航班延誤

2025-02-05 19:24
領導川普2.0政府效率部(DOGE)的馬斯克關閉援外機構USAID，引起輿論譁然。（路透）

政府鐵飯碗或不保 聯邦雇員憂心忡忡

2025-02-04 11:11
華府餐廳Republic Cantina公告3日停業一天，以響應「無移民日」行動。(ig截圖)

響應無移民日 芝城、華府多家餐館今停業抗議川普

2025-02-03 09:52
執行保全工作，不幸遭竊賊槍殺的達拉斯一家CVS連鎖藥局保全人員艾格努，兩名青少兇嫌已遭逮捕並被控以謀殺罪，最高可判處死刑。(取材自GoFundMe)

店內行竊遭阻 達拉斯2少年槍殺CVS保安 最重判死刑

2025-02-01 20:00

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光