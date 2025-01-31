剛送孩子上學 芝小村區居民遭ICE逮捕

ICE本周在芝城展開執法行動。(ICE影片截圖)

美國移民 及海關執法局(ICE )29日在芝加哥小村(Little Village)拘留一名男子，該男當時剛把孩子送到學校，正前往工作地點的路上。此逮捕過程均被錄影下來。

選區包括小村的芝市22區區長羅德瑞逵茲(Michael Rodriguez)表示，整個移民社區都處於高度警戒狀態。而上述案例發生後，引起社區很大恐慌。

這段逮捕過程的影片，是由一名不願透露身分的路人拍下，影片顯示，一名男子在32街夾Kendiz大道附近被ICE特工拘捕。羅德瑞逵茲說，這是他所獲知該小區第一起這類拘留事件。

區長說，哥倫比亞政府剛剛報告稱，被驅逐送到該國的200人中，沒有人是罪犯，其中還包括兩名孕婦。羅德瑞逵茲表示，現在小村區一名父親剛送完孩子上學就被拘捕。

川普政府仍繼續加大大規模驅逐行動的力度，並要求達到每天至少逮捕1800人的目標。

小村社區委員會的安利逵(Baltazar Enriquez)說，由於懼怕遭到逮捕，有些家庭選擇不再送孩子上學，「而這樣等於剝奪孩子接受教育的權利。」羅德瑞逵茲說，他不清楚該名被捕男子有無犯罪紀錄，但他加大讓移民了解自己權利的宣導，希望讓該區每位居民，都能做好萬全準備。他也提醒居民，如發生類似情況時，可撥打移民熱線(855)435-7693，或直接打給他的辦公室(773)762-1771尋求支援。

根據ICE表示，進行多日的大規模驅逐出境行動，已在全國逮捕了3000多人。

邊境沙皇霍曼(Tom Homan)29日接受NewsNation的「美國早晨」節目訪問時說，近日來在各大城市的行動「非常出色」，且特工逮捕了很多Tren de Aragua幫派成員。

他還提到，「在芝城的六個小時裡，我們讓這座城市變得更安全，遺憾的是我們無法把這些人關進郡監獄 ，而且庇護城也不讓我們到他們的監獄抓捕有犯罪紀錄的無證移民。」