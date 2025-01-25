加州野火骨牌效應 伊州房屋險將調漲14.3%

加州野火造成數千人無家可歸。(本報檔案照片)

加州 野火燒毀了1萬2000棟房屋，造成數十億元的損失，遠在2000哩外的伊利諾州，房屋保險 也受到氣候變遷的影響，費率水漲船高，根據全州保險(Allstate)上月向伊州 提交的一份文件顯示，該公司從2月24日起，將調漲伊州房屋保險費率，漲幅達14.3%。

全州保險發言人表示，這次的費率調漲適用於伊州的「部分」客戶，有些客戶的費率調漲幅度較小，有些則維持不變。

全州保險發布聲明稱，雖然更頻繁的惡劣天氣及更高的維修價格，增加了保險賠償成本，但客戶在全州保險仍可獲得具有競爭力的保費，並可透過將汽車、房屋一起投保該公司而獲得優惠。

總部在芝城北郊北溪市(Northbrook)的全州保險所提交的漲價文件顯示，伊州有將近24萬8000個保戶，將受到下月調高保費14.3%的影響。

去年該公司將伊州的房屋保險費率，提高12.7%，而州農保險(State Farm)則在去年5月，調高了12.3%的房屋保險費用。

總部在伊州布魯明頓市的州農發言人表示，目前該公司沒有提出2025年的房屋保險費率調整計畫。

加州野火造成數千人無家可歸，重建成本估計從300億元到2500多億元不等，雖然跟加州野火沒有直接關係，但包括伊州及其他州的房屋保費上漲，無疑都是由於極端天氣事件日益增加造成。

去年12月，聯邦參議院預算委員會發布了一份關於氣候變化天氣事件對保險市場影響的報告，由於保險商提高費率或撤出美國多州，催生了美國大範圍內出現「屋屋保險危機」。報告總結稱，氣候變遷不再僅是環境問題，而是「一個迫在眉睫的經濟威脅。」

報告中指出，佛州、路易斯安納州、北卡、加州的風險名列前茅，因為從野火到颶風，這些州的房屋要取得保險難度升高，也因為保險業者拒絕新房屋保單，已經導致了市場的不穩定。

伊州在這份參議院報告中的「房屋保險續保遭拒」排行榜中，名列第43位，算是情況比較不嚴重的州。

不過，財經網站Bankrate的保險業分析師馬丁(Shannon Martin)表示，加州野火造成龐大的理賠負擔，可能會出現骨牌效應，波及其他州的保險費率節節上漲，其中包括伊州。