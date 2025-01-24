芝公校保證維護無證客子女在校安全 但不考慮允許學生轉遠距上課

芝公校執行長馬丁內茲(右)，誓言確保無證移民子女課堂安全。(CPS臉書截圖)

川普 新政府一上任，即下令執法機構可以進入教堂和學校逮捕無證移民 ，芝加哥公立學校系統(CPS)表示，會確保無合法居留身分家長的子女，在教室上課時不會受到移民局探員的傷害。馬里蘭州蒙哥馬利郡郡長艾立奇(Marc Elrich)則說，正在仔細研究川普總統的行政命令，以了解如何調整以遵守法律。

芝加哥公校 執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)表示，在任何情況下，都不會讓孩子受到傷害。如果聯邦探員出現在學校，已經告訴校長們不要讓特工與任何人接觸，除非在極少數情況下，例如對方持有法官簽署的刑事逮捕令，否則CPS不允許移民局探員進入學校。

馬丁內茲說，CPS已經安排了三名律師，隨時準備審查任何逮捕令或其他文件，並為教職員提供建議。

儘管芝加哥公校保證學生進入學校後很安全，但在往返學校的途中仍有風險。移民權益倡導者提醒，開車時應保持車輛良好的維修狀態並貼上所有必要的貼紙，以確保執法部門沒有理由攔停。

馬丁內茲補充道，如果家長不願意送孩子上學，學校也可以理解，但CPS不考慮允許這些學生轉為遠距上課，因為許多學生在疫情期間上虛擬課成績明顯落後。

移民權益倡議者提醒，近來接獲許多無證父母詢問，「假設我被攔下並拘留。誰來接我的孩子？我可以相信誰來照顧我的孩子？這是他們最大的恐懼，」維權團體建議父母務必先做好這些準備，以防萬一。

此外，有遭驅逐風險的無證父母，也應提前跟孩子溝通，告訴他們，「我們會盡一切努力保護你的安全，但如果我們不能在這裡，某某會照顧你，他們會確保你和我能夠盡快團聚。」

馬州蒙郡郡長艾立奇說，該郡正在仔細研究川普總統的行政命令，以了解如何調整以遵守法律。他也明確表示，蒙郡警方不會執行聯邦移民法。他補充說，雖然該郡會遵守聯邦法律，但「我們正試圖弄清楚其中一些涉及聯邦法及地方法間的模糊之處」。

由於川普政府上次任期時，曾因移民問題威脅要停止對蒙郡塔科馬帕克市撥款，塔市市議會議長史都華(Kate Stewart)表示，將跟蒙郡團結合作，確保發生同樣情況。

她也提到，蒙郡公校系統(MCPS)已經「做好學校和教職員工的準備，以防ICE出現在學校」，且學區「已經制定了學校工作人員和執法機構之間互動的規則」。