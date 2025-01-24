我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

芝公校保證維護無證客子女在校安全 但不考慮允許學生轉遠距上課

特派員黃惠玲／綜合報導
芝公校執行長馬丁內茲(右)，誓言確保無證移民子女課堂安全。(CPS臉書截圖)
芝公校執行長馬丁內茲(右)，誓言確保無證移民子女課堂安全。(CPS臉書截圖)

川普新政府一上任，即下令執法機構可以進入教堂和學校逮捕無證移民，芝加哥公立學校系統(CPS)表示，會確保無合法居留身分家長的子女，在教室上課時不會受到移民局探員的傷害。馬里蘭州蒙哥馬利郡郡長艾立奇(Marc Elrich)則說，正在仔細研究川普總統的行政命令，以了解如何調整以遵守法律。

芝加哥公校執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)表示，在任何情況下，都不會讓孩子受到傷害。如果聯邦探員出現在學校，已經告訴校長們不要讓特工與任何人接觸，除非在極少數情況下，例如對方持有法官簽署的刑事逮捕令，否則CPS不允許移民局探員進入學校。

馬丁內茲說，CPS已經安排了三名律師，隨時準備審查任何逮捕令或其他文件，並為教職員提供建議。

儘管芝加哥公校保證學生進入學校後很安全，但在往返學校的途中仍有風險。移民權益倡導者提醒，開車時應保持車輛良好的維修狀態並貼上所有必要的貼紙，以確保執法部門沒有理由攔停。

馬丁內茲補充道，如果家長不願意送孩子上學，學校也可以理解，但CPS不考慮允許這些學生轉為遠距上課，因為許多學生在疫情期間上虛擬課成績明顯落後。

移民權益倡議者提醒，近來接獲許多無證父母詢問，「假設我被攔下並拘留。誰來接我的孩子？我可以相信誰來照顧我的孩子？這是他們最大的恐懼，」維權團體建議父母務必先做好這些準備，以防萬一。

此外，有遭驅逐風險的無證父母，也應提前跟孩子溝通，告訴他們，「我們會盡一切努力保護你的安全，但如果我們不能在這裡，某某會照顧你，他們會確保你和我能夠盡快團聚。」

馬州蒙郡郡長艾立奇說，該郡正在仔細研究川普總統的行政命令，以了解如何調整以遵守法律。他也明確表示，蒙郡警方不會執行聯邦移民法。他補充說，雖然該郡會遵守聯邦法律，但「我們正試圖弄清楚其中一些涉及聯邦法及地方法間的模糊之處」。

由於川普政府上次任期時，曾因移民問題威脅要停止對蒙郡塔科馬帕克市撥款，塔市市議會議長史都華(Kate Stewart)表示，將跟蒙郡團結合作，確保發生同樣情況。

她也提到，蒙郡公校系統(MCPS)已經「做好學校和教職員工的準備，以防ICE出現在學校」，且學區「已經制定了學校工作人員和執法機構之間互動的規則」。

移民 川普 公校

上一則

禽流感肆虐 喬州、伊州養雞場損失慘重

下一則

庫克郡警察在華埠協助治安 被錯認是ICE探員 芝加哥華埠虛驚一場

延伸閱讀

川普下令 解密剩餘甘迺迪、金恩遇刺檔案

川普下令 解密剩餘甘迺迪、金恩遇刺檔案
馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢 川普不以為意：單純討厭某人

馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢 川普不以為意：單純討厭某人
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
川普稱自己比鮑爾更懂利率 將「適時」對話

川普稱自己比鮑爾更懂利率 將「適時」對話

熱門新聞

庫克郡警長辦公室定期在芝城華埠廣場協助改善治安的行動，22日被風聲鶴唳的華社誤傳為ICE執法。(讀者提供)

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

2025-01-23 09:53
I-9表格用於驗證員工符合在美就業資格。(USCIS官網截圖)

ICE突襲餐館怎麼辦？雇主備好這份表格應變

2025-01-21 11:05
華埠地區時常有尋找臨時工機會的移民聚集，在川普政府揚言展開ICE突襲後，人數明顯少了許多。(特派員黃惠玲／攝影)

ICE掃蕩 上班路上、上班地點恐最易遭突襲

2025-01-20 09:33
產後第三天，吳弭帶著Mira返家。(吳弭ig)

生完第3胎就回去上班 波城市長吳弭放棄產假引關注

2025-01-16 09:35
示意圖。（取自123RF）

把2名無證移民當家僕 新州醫師遭永久吊銷執照

2025-01-17 17:23
新澤西州開普門郡女老師卡隆(Laura Caron)被控性侵未成年男學生。(開普門郡拘留所)

新州女教師涉性侵同住13歲男生「每周兩次」生1女超像他

2025-01-23 12:41

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄