庫克郡警察在華埠協助治安 被錯認是ICE探員 芝加哥華埠虛驚一場

庫克郡警長辦公室定期在芝城華埠廣場協助改善治安的行動，22日被風聲鶴唳的華社誤傳為ICE執法。(讀者提供)

過去兩天的酷寒加上美國海關與移民 執法局(ICE )展開大規模遣返，使得西語裔聚居的芝加哥小村區(Little Village)宛如鬼城，難見人影；而面對移民執法的不確定性，芝加哥華埠 也風聲鶴唳，華人慣用的社交平台流言四起，22日甚至將庫克郡警長辦公室定期到華埠協助改善治安的警車及警察，以「ICE來了」為標題瘋傳，升高緊張情緒。

包括微信、小紅書等社媒管道，22日不斷有人上傳ICE到華埠突襲的影片，尤其微信的許多小群瘋狂轉發，多少引起華社恐慌。

經本報記者查證，所謂的聯邦探員22日在華埠廣場執法影片，實為庫克郡警長辦公室每月到華埠增加警察能見度，以協助改善治安的定期行動，停放在廣場旁的大型車清楚標示著「庫克郡警長」，完全非社群所稱的「抓捕無證客囚車」。

除了誤傳庫克郡警長辦公室警察是移民執法局探員外，也有民眾向華埠更好團結聯盟通報，稱華埠廣場有一家餐館的員工遭ICE逮捕，其他附近餐館東主擔心受到波及，連忙提早打烊，讓員工返家。

華埠更好團結聯盟經理蕭涌剛提醒，要有效減少恐慌，應先了解如何分辨地方警察及聯邦執法機構探員，只要是地方警察，包括芝市、庫克郡及伊州各地警察，都不會也無權以移民身分為由抓捕任何居民，只有包括ICE等聯邦機構探員，在符合特定條件下才能移民執法。

芝城華商會表示，目前並未接到有商家遭移民執法探員查緝並逮捕員工的消息，會長李建明稱，最近的確聽到很多傳言，但並沒有獲得確認，他說，至於聯邦執法人員是否會到華埠專門抓捕無證客，「華商會無法獲知聯邦等級的信息，」他呼籲商家不用太過驚慌，華埠向來守法守分，店家也都遵循規定行事。

李建明說，芝加哥是庇護城，一般情況下，芝加哥警察及伊州任何地方警察依照州法都不會配合ICE執法，而且聯邦探員要進入私人地方，一定要有搜索令，不能隨意行動。

小村區人口多達75％為西語裔，該區最熱鬧的26街，22日比往常時期安靜非常多，之前沿路擺攤的小販，幾乎完全消失，過往車潮、人潮也不復見，宛如「鬼城」。

22區區長洛德立逵茲(Michael Rodriguez)說，川普的威脅已經影響到工薪家庭及企業主。小村居民潔美(Lorena Jaime)在26街3115號經營折扣店，他說，以往不管氣溫多敵，也會有許多顧客光臨，但這兩天生意銳減，銷售大廳空無一人。

小村商會執行長亞吉拉爾(Jennifer Aquilar)說，這波恐慌，受影響最嚴重的商戶是餐廳，如果人流繼續下降，可能會影響整個城市。