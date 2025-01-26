今秋起 伊州本州生可保證轉學入伊大就讀

伊州大學系統旗下三所大學，從今秋起從該州高中畢業、在其他學校就讀的學生，可獲保證轉到伊大就讀。(UIUC臉書)

伊利諾州 大學一項最新政策即將生效，從今年秋季開始，只要從伊州 高中畢業，正在其他學校攻讀學士學位的本州生，將可獲得轉學到伊州大學就讀的保證。

一般大學生在畢業前轉校的情況並不罕見，也許這些學生會先在社區學院完成一般教育課程，然後再轉到其他大學開始專門的主修課程。因此每年此時，許多家庭都密切關注各大學的就讀成本及相關資訊，然後寄出申請表。

伊利諾大學系統從2022年起，從該州社區大學轉學伊大的學生獲得保證錄取，現在該大學系統宣布了一項擴大來自其他學校的本州生，保證錄取的新政策，並將於今秋開始實施，相關規定如下：

必須從伊州的高中畢業，必須正在攻讀學士學位，至少已經有36個學分，成績要達到3.0或以上，符合伊州大學系統的英語能力要求。

值得留意的是，學生可獲保證進入伊州大學就讀，但不意味著可以保證他們進入特定的學院或科系。

伊州大學旗下三所大學的秋季班轉學申請截止日，分別為：香檳伊大(UIUC)4月5日；芝加哥 伊大(UIC)4月1日；春田伊大(University of Illinois in Springfield)滾動申請，進一步資訊，可查詢伊大轉學保證官方信息，網址：uaps.uillinois.edu/transfer_guarantee。