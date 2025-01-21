好凍…芝城低溫華氏零下20度 今年入冬以來最冷

低溫來襲，華埠地區民眾全身包緊緊。(特派員黃惠玲／攝影)

寒流來襲，芝加哥 20日一早氣溫掉到華氏零下低溫 ，這波酷寒將持續到21日早上，儘管寒冷程度不會超過40年前同一天的芝城 溫度(零下27度)，但在冷鋒效應下，這兩天體感溫度更直逼零下20到25度，只要暴露在外約30分鐘，皮膚就可能凍傷。

芝加哥國家氣象局氣象學家伊茲(Gino Izzi)表示，20日是今年入冬以來最冷的一天，通常芝城在這個時的溫度，平均為31度左右，伊茲表示，上個月(12月)的氣溫還略高於平均值，基本上溫暖的天數多過於寒冷天，但到1月的目前為止，寒冷天數已經超過暖天。

國家氣象局已經對芝市、伊利諾州等地區，發出了兩次的寒冷天氣警告，其中20日晚上到21日上午的溫度預期跌到最低，特別是80號州際公路附近及以北地區，風寒效應下可達零下20度到零下29度。

氣溫過低，也影響了一些原本預計舉辦的活動，例如原訂20日川普就職日舉行的芝加哥「婦女大遊行」抗議活動，更名為「人民正義大遊行」並延後在25日舉辦，根據主辦單位稱，推遲舉行是因為「擔心出席者健康」。

過去25年來，只有三天氣溫降到零下16度或以下，包括2024年1月6日、2019年1月30日及31日，芝市之前創下的低溫紀錄，大多來自於1872年、1899年的超極寒流。伊茲說，很難說芝城每年冬季會經歷幾次寒流，「每個冬天都不同」，他說，在氣溫異常溫暖的冬天，任何降到20幾度的天氣，都會讓人感到寒冷，儘管其實20多度就是一般平常的冬季氣溫。