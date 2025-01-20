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幻影駭客猖獗 假冒銀行稱帳號被盜 芝女失金2萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
包括美國銀行等多家金融機構，都提供客戶以zelle轉帳的服務。(美國銀行官網截圖)
包括美國銀行等多家金融機構，都提供客戶以zelle轉帳的服務。(美國銀行官網截圖)

聯邦調查局表示，一種被稱為「幻影駭客」(the phantom hacker)的騙局越來越流行，公眾務必提高警戒。一名芝城女子在此騙局中損失了兩萬元。

根據芝加哥ABC電視台報導，這名婦女為一名髮型師，有兩個孩子，原本存了好久的錢計畫在今年開自己的美髮店，然而一切希望就在她接到一名自稱「美國銀行」(Bank of American)代表的男性電話後，所有計畫都變成泡影。

傑克森(Milan Jackson)希望將自己的經歷分享給更多人，藉此警告大家不要上當。她描述，事情要從幾個月前開始，當時她正在幫客人整理頭髮，手機卻響個不停，「我接起電話，對方自稱為美國銀行人員，並告知我的帳戶有可疑活動。」

傑克森小心的拿出美國銀行的金融卡，核對了卡片背面的電話號碼的確跟來電號碼相符，她說，電話中的男子告訴她，有一名駭客正試圖從她的帳戶盜取兩萬元，他們需要迅速採取行動以防止盜竊事件發生。

她當時只想確保詐騙者不要拿走她好不容易存的開店錢，因此相信了對方，接著電話就轉接給「教我如何阻止詐騙」的工作人員。該名人員透過電話指導她登入銀行帳戶，將兩萬元匯到另一個帳戶，這樣傑克森的錢就可以受到保護，在對方不斷催促下，傑克森聽信其言將錢轉走。

然而就在把錢轉走幾秒後，傑克森開始感覺到不對勁，於是她撥打電話到美國銀行，經行員確認自己上當受騙，「我一聽馬上暴哭。」她說自己正在經歷分居，還要撫養兩個孩子，她無法置信竟然會發生這種事，之後無時無刻都在想著「我怎麼才能把錢拿回來？」

FBI表示，這類「幻影駭客」詐騙，正在快速增長。詐騙者假冒銀行代表，讓受害者相信駭客入侵他們的金融帳戶，然後在短時間內被要求轉移資金來保護資產，殊不知根本沒有駭客，所匯出的錢全都進了詐騙者的口袋。

FBI探員Rachel LaRocque表示，合法的金融機構絕對不會要求你把存款轉到其他地方，她提醒民眾一定要對這類電話保持懷疑，因為駭客手法越來越精進。

美國銀行對於傑克森的案子表示，他們會嘗試把錢要回來，但只要客戶授權轉帳，銀行就很難保證可以追回資金。

FBI呼籲，如果發現自己遭詐騙，請上網舉報：www.ic3.gov

駭客 FBI 芝城

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