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芝城天氣太冷美鐵多班列車停駛 CTA及Metra班次目前未變動

特派員黃惠玲／芝加哥報導
由於周末到下周初天氣太冷，美鐵宣布多班列車停駛。(美鐵臉書)
由於周末到下周初天氣太冷，美鐵宣布多班列車停駛。(美鐵臉書)

由於預計本周末至下周初氣溫將降至華氏零度以下，美國鐵路公司(Amtrak)宣布取消多班前往芝加哥地區的列車。

其中帝國建造者7/27號列車(Empire Builder 7/27)，原計畫在20日下午3時5分從芝加哥聯合車站出發，美國鐵路公司在X發文，稱20日的該班列車因天氣預測低溫而取消。

據美國鐵路公司稱，另外兩列開往俄勒岡州波特蘭市和華盛頓州斯波坎市(Spokane)的帝國建造者號列車也將取消，原定抵達明尼蘇達州聖保羅市的北極光號列車也已經取消。

帝國建造者8/28號列車日原定20日從西雅圖出發前往芝加哥，目前該列車將僅從西雅圖運行至華盛頓州斯波坎。

美鐵發言人馬格利亞亞(Marc Magliari)表示，天氣及人員配備、當地氣候情況，以及設備本身的承受度，都是決定是否取消列車的主要因素。他說，由於美國面積廣大，「火車需要一天或者兩天才能到達目的地，因此美鐵都會事先做出列車取消與否的決定。

國家氣象局氣象學家伊茲(Gino Izzi)稱，自2024年1月16 日以來，過去一年內芝加哥地區氣溫從未降到零度以下，目前預測19日早晨氣溫將只有個位數，當天白天氣溫也將維持在個位數。

19日夜間，氣溫還將急劇下降，預估出現首次零度以下氣溫，約在零度到零下5度間。伊茲表示，20日、21日將「非常寒冷」，夜間氣溫都將在零度或以下。伊茲說，基本上這兩天最高溫度會在零度或5度左右。

伊茲說，在此期間，如外出的話，加上風寒效應，體感溫度預料在零下10度到20度之間，「很難忍受。」伊茲表示，還好22日氣溫將大幅升高到近20度。

至於芝加哥捷運列車是否會因寒冷造成服務中斷或延誤？CTA 官員建議乘客到時查看官網了解最新信息，網址：transitchicago.com 。

大都會通勤火車系統Metra目前班車時間照常，但提醒乘客在未來兩天前往車站搭車前，最好事先查詢是否有變動，網址：Metra.com。

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