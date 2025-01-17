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芝加哥市議會 39：11票否決削減無證移民保護修正案

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥移民權益組織日前在市府議會大樓抗議修正「歡迎城市條例」。(芝加哥愛滋基金會臉書截圖)
芝加哥移民權益組織日前在市府議會大樓抗議修正「歡迎城市條例」。(芝加哥愛滋基金會臉書截圖)

芝加哥市議會15日以39：11票，否決修正「歡迎(移民)城市條例」(welcoming city ordinance)的提案，該案擬削弱對於無證移民的保護，主要包括芝加哥警方在無證客因某些幫派、毒品相關罪行被逮捕或定罪時，可跟聯邦移民官員聯繫處理。

在川普下周20日就要上任之際，移民權益倡議者的憂慮與日遽增，但向來以全美庇護城楷模自居的芝市，卻有區長推動修訂現有的歡迎城市條例，引發許多維權組織、人士的不滿。

該修正案由芝兩位區長羅沛茲(Raymond Lopez，15區)、塔巴瑞斯(Silvana Tabares，23區)主導。15日的表決前，50位區長並未出現激烈的爭論，除主推的兩位區長外，其他對該案投下贊成票的九位區長，包括2區的Brian Hopkins、9區的Anthony Beale、13區的Marty Quinn、17區David Moore、24區Monique Scott、38區Nicholas Sposato、41區Anthony Napolitano、42區Brendan Reilly、45區Jim Gardiner。

羅沛茲及塔巴瑞斯早在2023年就曾經提出類似提案，但後來連委員會聽證都沒有舉行，更不用說投票了。

芝市議會在2021年1月時，通過了一項對於「歡迎城市條例」的修正案，不過，該修正案跟羅沛茲一直推動的內容截然不同，當年的修正案是禁止芝加哥警察在任何情況下跟聯邦移民執法人員合作。2021年的該修正案以41：8的票數過關，當時羅沛茲跟塔巴瑞斯都投了反對票。

芝市長強森在15日投票前曾多次表示，川普執政期間，他不會允許芝加哥警察協助移民執法局(ICE)人員遞解出境芝加哥人，他誓言保護芝城無證客。

強森說，「移民家庭可以放心，15日的投票再次彰顯了芝市保護移民的決心。」他在15日議會投票前，敦促區長們投反對票，因為一旦修正案通過，將允許芝城警察協助ICE探員遞解只因犯罪被捕，但仍未定罪的無證移民。

此外，芝市一旦通過歡迎城市修正案，也將跟伊利諾州的現行法律相衝突，伊州禁止所有伊州執法機構跟聯邦移民局合作。

從2022年開始，多達5萬2000名移民從德州被送抵芝城後，削弱或廢除芝加哥作為庇護城的努力逐漸增加。由於照顧這些合法進入美國卻仍未有居留身分的移民，花費城市大筆經費，還加遽了芝城非裔跟拉丁裔社區間的緊張氣氛。

移民權益倡議者表示，川普的連任已經讓許多無證移民回到陰影中生活，他們不願向政府機構尋求醫療幫助，也不願向芝警尋求保護，因為他們害怕自己或家人被驅逐出境。

芝城自詡為移民庇護城已經超過38年，芝市過去五任市長均誓言保護芝加哥移民，無論身分都不會受聯邦移民執法人員影響。「歡迎城市條例」並未鼓勵移民搬到芝城定居，也沒有規定市府必須用納稅人的錢來照顧移民，該法令著重保護無證移民，不適用其他任何類的移民。

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