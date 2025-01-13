去年伊州16賭場收入衝高 增11％至16.9億

位於歐海爾機場附近的Rivers Casino，為伊州去年收入最高的賭場。(Rivers Casino官網)

伊利諾州 賭場在去年12月收入創下新高，這主要歸功於芝加哥 南區風溪賭場(Wind Creek Chicago Southland)加入營運，以及遷入永久賭場好幾個月的洛克福德硬石賭場(Hard Rock Rockford)業績持續成長。至於芝加哥市區的貝利賭場(Bally's Chicago)收入則大致持平。

根據伊利諾州博弈委員會(Illinois Gaming Board)最新公布的資料顯示，該州16家賭場去年12月的調整後收入為1.57億元，比2023年12月成長11％，賭客人數更將近125萬名。

位於芝加哥歐海爾機場附近的River Casino，在去年12月繼續保持全伊州 最繁忙的賭場寶座，該賭場調整後的收入為4300萬元，訪客人數達26萬4000人。

該州新進賭場表現令人刮目相看，其中風溪賭場在去年11月11日開張時，吸引大批訪客排隊朝聖，12月份的收入達1120萬元，高居全州第四名，訪客人數則將近13萬6000個，僅次於River Casino排名第二高。

洛克福德硬石賭場在去年8月底，從臨時設施遷至價值三億元的永久賭場。根據伊州博弈委員會資料顯示，該賭場在12月以1210萬元的收入，名列伊州第二業績最高的賭場，訪客人數也有11萬8000人。

這座新的硬石賭場，設有七家餐廳以及一個可容納1600人的演唱會場地，去年9月份開業後的一個月內，創造了單月1370萬元的收入。

根據博弈委員會的資料，伊州賭場去年營收為16.9億元，比2023年增加了11％，入場人次超過1300萬。其中River Casino是伊州2024年收入最高的賭場，該賭場調整後收入為5.16億元，其次是位於Elgin的Grand Victoria賭場，2024年收入為 1.39億元，芝加哥的貝利賭場排名第三，收入為1.25億元，入場人次則有136萬，位居全州第二多。。

貝利賭場目前仍以芝市區的Medinah Temple為臨時據點，預計2026年9月在芝城河西區的芝加哥論壇報舊址，推出造價17億元的全新永久賭場。

儘管貝利2024年營收名列全州第三高，但距離芝市府預測可以收進2.43億元的目標，還有一大段距離，而預測可以為市府財庫帶進的3500萬元稅收也大幅縮水。