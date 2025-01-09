住家燒毀 華人屋主重傷 俄州家庭亟待援助

住在辛辛那提的小珠，日前住家遭祝融燒毀，她的另一半嚴重燒傷。(小珠提供)

來自台灣，定居在俄亥俄州 辛辛那提市的小珠(Julee)，萬萬沒有想到新年剛過，家裡竟發生大火，行動不便的丈夫嚴重燒傷，目前仍在燒燙傷加護病房救治，同時在家的兒女幸運由消防人員救出；丈夫中風 多年，原本是家庭主婦的小珠，過去幾年到處打工維持家計，並供兒女上學，現在又遭祝融之災，整個家庭陷入愁雲慘霧。

小珠向本報記者表示，1月3日早上大概9時許，人在外面的她接到女兒打電話說家裡失火，「一聽到我完全嚇壞，趕緊衝回家，就在距離住家三間房子前，發現消防人員已經封鎖火災現場不能靠近，」當時有人告訴她，女兒跟先生已經送醫院，但她卻不知道兒子跟家裡的狗、貓是否安全，心急如焚的小珠到處詢問，還好後來得知消防人員從二樓破窗救出兒子，兒子平安無恙。

根據女兒描述，當天她在二樓睡覺時，突然聽到警報響，然後看到火光後急忙打電話報警，消防車約五分鐘就趕到現場，女兒來不及將在一樓的偏癱父親即時救出，消防人員抵達後將父女兩人送醫，然父親傷勢嚴重，已達三到五級燒燙傷，目前仍在燒傷中心的加護病房治療。

消防隊滅火並確定安全後，小珠終於返回家中了解災情，「本來以為可能只是燒毀角落，沒想到整個房子已經破壞殆盡」，幸運逃過一劫的母子三人，一開始先住鄰居家中，後經保險 公司安排暫住酒店。

過去幾年因為另一半中風而歷經挑戰的小珠，雖仍處在驚恐但無暇難過，除了忙著處理火災後續，每天還要到醫院照顧先生，「醫生估計至少要開好幾次刀，但也害怕引起併發症」，復原之路遙遙無期。此外，她還要照顧仍在就學的子女，現階段小珠只能暫停打工，但也意味著全家沒有了收入。

由於當時房屋投保時保額不高，即使保險公司同意理賠，在物價高漲下，要修復房屋難度極大，加上未來一段時間家裡收入中斷，小珠坦承雖然無助但只能堅強。

辛辛那提的台灣同鄉會獲知小珠處境後，主動為她設立捐款帳戶，希望能為「屋漏偏逢連夜雨」的一家伸出援手。友人也為他們成立了gofundme帳戶，期待大家在寒冬中，向小珠一家送暖，不論是為他們提供一頓飯的費用、幫助支付丈夫的治療費用，還是為孩子們置辦生活必需品，都將讓他們更有勇氣挺過難關。