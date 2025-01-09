BBB：網路購物連5年登詐騙王座 AI犯罪愈來愈多

優良商業局(BBB)發布2024年度詐騙追蹤報告，並列出十大詐騙行為。其中網路購物連續第五年拿下冠軍，而網路釣魚及就業 詐騙，則已經兩年連續位居第二、第三。

北伊州及芝加哥BBB執行長柏納斯(Steve J. Bernas)表示，詐騙者不斷增加花招，甚至利用人工智慧(AI)和深度造假技術來設置陷阱，尤其過去一年就業市場緊張，詐騙者利用虛假的虛擬或電話面試，讓著急找工者輕易上當。此外，騙子最常用的伎倆，是利用人們的情緒狀況來催促他們快速做出購買或支付決定。

2024年十大詐騙行為：

1. 網路購物：涉及虛假網站、詐欺交易、買了物品卻未送達的網路詐騙頻發，消費者防不勝防。

2. 網路釣魚：詐騙者經常冒充合法組織或個人來獲取信任。受害者會收到看似來自可信賴來源的電郵、簡訊或電話。騙子經常促使人們迅速採取行動，包括索取密碼、信用卡號或社安號。人們可能會被引導到仿冒的網站填入個資。

3. 就業：包括對方承諾聘雇但要求先提供個資，或先支付訓練費用或購買設備。

4. 追債：詐騙者冒充合法的追債人或執法人員，要求受騙者立即償還所謂的債務。詐騙者經常以威脅逮捕、訴訟或扣押薪水的方式，讓受騙者被迫使用電匯、預付卡或加密貨幣 支付無中生有的債務。

5. 仿品：收到與廣告說明不符的假冒或劣質品，想退款或退貨卻面臨困難。

6. 旅行/度假/分時度假：承諾提供大幅折扣讓人去度假，但要求預付款或預訂假期的費用。民眾可能會收到虛假的預訂確認或旅行行程。詐騙者經常使用高壓銷售策略來說服受騙者快速做出決定，結果最終人們發現假期或分時度假不存在，或與抵達時描述的不符。騙子往往在收到付款後消失。

7. 假冒政府機構行騙：詐騙者冒充國稅局、社會安全管理局或當地執法部門打電話或寄發電郵，聲稱他們欠錢或需要提供個資。詐騙者經常使用恐嚇手段，例如威脅逮捕、驅逐出境或罰款，迫使人們透過電匯、預付卡或加密貨幣等不可追蹤的方式進行付款。

8. 抽獎/彩票/獎品：騙子主動通知人們中獎，並要求對方預付費用或稅金領取獎金。然而騙子在收到付款後消失。

9. 技術支援：詐騙者冒充知名公司的技術支援人員，聲稱他們的電腦有病毒或其他問題。詐騙者接著要求遠端存取該目標的電腦來「解決」問題。人們經常被要求為不必要的軟體或服務付費。詐騙者也可能遠端操控電腦安裝惡意軟體或竊取個資，人們被迫迅速付款以避免電腦受到進一步損壞。

10. 投資 詐騙：對於加密貨幣的認識不明，是促使這項詐騙擠入前十名的主因，此外，社交媒體虛假廣告氾濫，也是導致投資詐欺增多的原因之一。

BBB提醒如遇到任何詐騙，應迅速向BBB舉報，或上網：BBB.org。