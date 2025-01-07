風雪席捲… 堪州、密州、伊州積雪盈呎 華府停班停課

密蘇里州堪薩斯市大雪。(周密提供)

新年第一場暴風雪 席捲中西部，降雪最多的堪薩斯州、密蘇里州 、伊利諾州中南部均已經被白雪覆蓋，其中部分地帶的積雪高達14吋。隨著暴風雪向東移動，國家氣象局已經對華府 、馬里蘭州、維吉尼亞州發出到7日凌晨1時為止的冬季暴風雪警告，包括當地的聯邦政府機構、絕大多數公私立學校6日停班停課。

國家氣象局數據指出，堪州艾奇遜(Atchison)14吋、卡梅倫(Cameron)及聖約瑟夫(Saint Joseph)13吋、藍泉(Blue Springs)等多地12吋、密蘇里州的堪薩斯市11.6吋。

住在密蘇里州聖比德斯市的的華裔居民Mimi說，大雪已經下了整整一天，氣象預測6日上午才會停歇，由於氣溫很低，很多公路都出現冰雪，加上能見度低，有關當局持續呼籲大家不要出門，「比較奇特的是，5日下雪同時，竟然還聽到轟轟雷聲。」

伊州南部5日也降雪不斷，其中香檳/厄巴納(Champaign/Urbana)、丹維爾(Danville)地區的學校、公家機構均宣布6日停班停課。

芝市5日晚間8時許開始下雪，但僅持續短短時間，國家氣象局對庫克郡、杜佩琪郡、湖郡發出「冬季天氣警戒」(Winter Weather Advisory)到6日下午4時。芝加哥地區儘管雪勢不大，但6日強風吹襲，每小時風速達30哩，而且會下冰雨。

受到天氣影響，芝加哥歐海爾國際機場6日一早已經取消了93個航班，中途國際機場也取消了28個航班。

根據氣象學家瑞其特斯(Lauryn Ricketts)預測，這場暴風雪將為華府地區帶來6吋到1呎間的積雪。

國家氣象局表示，華府6日上午每小時降雪量達到1吋，路況將繼續惡化。氣象局稱，大雪在上午5時到10時將將由西往東離開，之後的降雪會跟冰雨混合，直到晚間9時左右大部分的暴風雪才會告一段落。

華府第七新聞頻道首席氣象學家強森(Veronica Johnson)表示，這場暴風雪可能將是2019年以來最大一場降雪，上次的大雪紀錄在2016年1月23日，當時降雪總量達 17.8吋。強森說，華府大部分地區有九成會出現6到9吋的積雪。

華府市長包瑟已經宣布到7日為止，華府進入「雪災緊急狀態」，這項決定將啟動多項與降雪有關的緊急權力，包括拖吊停在緊急剷雪路線任何車輛，民眾務必留意。