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芝市本周低溫 保暖中心全面開放

特派員黃惠玲／芝加哥報導
國家氣象局預測，芝市本周夜間低溫將跌到華氏10度以下，民眾留意保暖。(特派員黃惠玲／攝影)
國家氣象局預測，芝市本周夜間低溫將跌到華氏10度以下，民眾留意保暖。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管新年首場暴風雪沒有在芝加哥市累積過多降雪，但國家氣象局表示，這波降雪過後，芝城將持續多天低溫，白天最高溫在華氏20度上下徘徊，而晚間最低溫會跌到10度以下，因應寒流來襲，芝市宣布全市的保暖中心本周起開放。

氣象局表示，芝城6日、7日白天最高溫在華氏20多度，夜間最低溫將降到10多度。8日預計會更冷，白天最高氣溫為21度，夜間最低氣溫將跌到約9度。9日開始略有回暖，氣溫升至24 度，10日最高氣溫應該接近28度。

芝市緊急管理和通訊辦公室表示，當氣溫低於華氏32度時，該市六座社區的保暖中心將開放使用，時間為周一至周五上午9時至下午5時。地點如下：

Garfield Community Service Center地址為10 S. Kedzie Ave.，電話為(312) 746-5400；Englewood Community Service Center地址為1140 W. 79th St，電話為(312) 747-0200；Martin Luther King Community Service Center地址為4314 S. Cottage Grove，電話為(312) 747-2300；North Area Community Service Center，地址為845 W. Wilson Ave.，電話為(312) 744-2580。South Chicago Community Service Center的地址8650 S. Commercial Ave.，電話為(312) 747-0500；Trina Davila Community Service Center地址4312 W. North Ave.，電話是(312) 744-2014。

除了上述避寒中心外，芝加哥公立圖書館、公園管理局及老人中心均有暖氣提供可讓民眾保暖，如有任何有關尋找保暖地點的問題，可電市府專線311。

低溫 芝城 高溫

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