芝城2025年新春聯歡 600多人同慶

4日的活動吸引600多位人士參與。(特派員黃惠玲／攝影)

美國亞裔 領袖聯盟、美亞健康協會、華埠更好團結聯盟與美華慈善機構聯合主辦的「2025年新春聯歡會」，4日在芝城西郊珠瑞蓮宴會廳盛大登場，這場2025年芝加哥僑學界第一場迎接新年的活動，吸引600多位嘉賓及社區人士參與，氣氛熱烈。

當天出席嘉賓，包括伊利諾州國會眾議員 克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)、庫克郡郡長普瑞科溫可、伊州 財長方仲華(Michael Frerichs)、芝11區區長李惠華，以及中國駐芝加哥總領館總領事王保東、僑務組組長張軍鵬、領事曹潔等。

聯歡會由余菲、佟忠君主持、美國亞裔領袖聯盟主席丘超輝表示，這場活動旨在凝聚多元族裔社區力量，通過多元化的文化藝術的交流促進和諧合作，他感謝各界支持與合作，期待未來攜手推動亞裔社區發展，積極打擊歧視仇恨行為並爭取權益。

王保東接著應邀致詞表示，美亞領袖聯盟向來為亞裔社區爭取權益，且促進中西部各州對華友好交流和互利合作，他期許未來一年，再接再厲團結反對針對亞裔群體的仇恨，積極擁護華人合法權益，發揮中美民間友好的橋梁作用，助力中美關係健康穩定發展。

克利什納穆希說，他5日宣誓就職伊州國會眾議員，這也是他第五次連任該職位，他說，未來新任期將號召不分膚色與族裔團結一致、促進和平，齊力與歧視、仇恨對抗。其他與會嘉賓陸續向滿場與會人士，送上新年祝福。

當天活動並舉行頒獎典禮，表彰六位在不同領域做出傑出貢獻的華裔，得獎者分別為梅振球獲頒「傑出亞裔社區領袖獎」、劉曄獲得「傑出社區服務領袖獎」、鍾富華榮獲「中華美食文化傳播獎」、李暢獲得「美國總統義工金獎」、金樂彤獲得「美國總統義工金獎」、以及黃鄧茜健獲得「傑出社區服務貢獻獎」。

精彩紛呈的表演節目是這場聯歡會的焦點，壯族歌唱家陳米范帶領的少數民族載歌載舞，馬上帶動現場熱鬧氣氛。中國影視男演員巫迪文演唱、伊州功夫學院的精湛功夫，都贏得熱烈掌聲。