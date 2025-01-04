詐騙難防 華女PayPal比特幣遭盜賣

PayPal是許多人經常使用的匯款、轉帳線上工具。(pexels)

詐騙手法不斷翻新，更多民眾因此受到財務衝擊。芝城 上班族Eva(化名)新年前夕發現線上付款帳戶PayPal裡的比特幣 ，竟悄悄遭售出兌現，經仔細回想，應與去年3月其電郵信箱遭大批垃圾郵件湧入，導致無法正常接收信息有關。

「我當時立即改了密碼，沒料到他們趁機更換了PayPal的聯繫電郵、電話，潛伏九個月才下手」，她呼籲大家應對各類在線匯款項目提高警覺，隨時檢查帳戶的個資(profile)。

Eva說，去年3月的某一天，她的電子郵箱湧入大批垃圾郵件，導致她無法使用，經過緊急處理，同時也刪掉了好幾天的郵件，後改了郵箱密碼才恢復正常。

沒想到該事件發生9個月後，也就是2025新年前夕，她發現自己在PayPal帳戶中持有的近萬元Bitcoin被出售，且遭轉換成美元後，發送給兩個她完全不知道的電郵地址。

Eva馬上向PayPal舉報，沒想到很快就被Paypal認定不構成「未授權使用」而通知結案。PayPal稱，因為交易時及交易後的通知郵件、簡訊，都列在該帳戶的主要聯繫電郵及電話號碼上。

她隨即登錄檢查後，才發現該帳戶中的主要電郵地址，新增了一個陌生郵箱，聯絡電話也增列了另一組她完全不知道的號碼。

一般情況下，帳戶持有人新增聯繫郵箱、電話，PayPal都會通知帳戶主，經查，Eva的電子郵箱是在去年3月5日收到持續不斷的上千封垃圾郵件，導致她好幾天無法收取郵件，這幾天的所有郵件也因此不得不刪除。

根據PayPal提供的信息稱，Eva帳戶上的新電郵及電話號碼是在3月6日添加，這也意味著可能Paypal送出的通知，剛好受到爆滿的垃圾郵件影響而無法讀取。

「詐騙分子埋伏了九個月才行動，判斷是等待時機成熟，選在PayPal用戶或該公司不會起疑的情況下動手，也說明現階段的詐騙手法防不勝防，」Eva說，平時她很少用PayPal，主要是作為存放Bitcoin之用，直到去年12月30日，她突然收到PayPal通知「交易完成」，才發現帳戶裡超過五成的Bitcoin都已被盜賣。「歹徒從12月26日開始賣比特幣，29日換成美元後轉出，由於payPal比較簡陋，如有任何交易並不會送出交易確認通知，也因此讓詐騙團夥有機可乘。」

在整個過程中，詐騙分子做案非常謹慎，且規畫精密，先小額轉帳，再設計帳戶主無法收到通知，此舉也讓PayPal相信新列的郵箱及電話的真實性，使之後的盜賣、盜領更加順利。

仍在與PayPal爭取拿回被盜比特幣金額的Eva說，她很有可能無法取回損失，她希望藉己經歷，提醒大家在使用任何網路匯款工具時，一旦發現異常，除了更換密碼外，務必檢查個人檔案。