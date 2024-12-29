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紅樓夢歌劇中西部首演 指揮張建德分享心路歷程

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
張建德(左)與紅樓夢歌劇的作曲家盛宗亮合影。(張建德提供)
張建德(左)與紅樓夢歌劇的作曲家盛宗亮合影。(張建德提供)

明尼蘇達大學日前舉辦大型歌劇「紅樓夢」中西部首演，由主修指揮的DMA(Doctor of Musical Arts)二年級學生張建德(James T. Chang)負責與歌唱者的鋼琴排練，以及交響樂團的部分排練。他說，看到「紅樓夢」鉅著以英文歌劇形式介紹給美國觀眾時，身為華裔的他感到非常自豪。

張建德分析「紅樓夢」歌劇的情境複雜，觀眾雖然難以在短時間內全盤瞭解，但仍能對普世性主題：愛、家庭、與人世間的興衰有所共鳴。他覺得歌者的獨唱表現了該劇最美的部分。

張建德說，要當好指揮，需能與音樂互動，並詮釋作品的內涵與作曲者想表達的思想。

他自小受喜愛聽音樂的父母影響，在西北大學時雙修電腦工程與音樂，後來覺得自己對音樂的喜好勝過科技，因此到佛羅里達大學(Florida State U)主修指揮。

他童年多次參與青少年交響樂團演奏(youth orchestra)，大學時開始對指揮有興趣。他覺得聯合一群人一起表現音樂，比獨奏的震撼更大，可以感動人心，這是他喜愛指揮的初衷。

張建德說，他四歲主動要求母親讓他學鋼琴、七歲開始學小提琴，父母免不了要督促他練習，喜愛音樂的他樂意聽從。在華人家庭長大的他，能理解紅樓夢中寶玉的母親王夫人的責任感：為了保全家庭，硬是違背寶玉的想法，使他跟另一個豪門結親。

有關身分認同，他雖覺得自己是美國人，但是他經常找機會接觸中國文化。當他在研究所聽過鄧海瓊老師彈奏古琴時，內心第一次被古琴悠揚的琴音所震撼，開啟他彈古琴的興趣。

他說自己在學習音樂的過程中培養出毅力，因此他遇到困難時會專注於過程，如果有進步，就有希望，其他就交給時間來累積經驗。

另外，他說有老師和同儕的幫助很重要，他在別人面前演奏時，會請別人給他評論，因為每個人的背景、想法、看法都有不同，能幫助他變得更好。

當他指揮一首曲子，他希望觀眾不僅享受聆聽的過程，還能在結束後覺得自己內心深處有些地方受到改變。

歌劇 交響樂 華人

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