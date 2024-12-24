移民助力 伊州人口1年增長近7萬

過去一兩年間，德州不斷以巴士載送越境無證客到芝城、伊州，圖為芝城因收容中心不足，部分越境客曾在芝警局前搭帳篷居住。(本報檔案照片)

聯邦人口普查局最新報告指出，伊利諾州在2023年到2024年間，增加了將近6萬8000位新居民，扭轉了近期人口減少的趨勢。

人口增加的主要原因是因為移民 的湧入，此現象也成為全美多地趨勢。智庫伊州 政策學會稱，伊州人口增長，可以說是德州 過去兩年，持續向芝加哥等庇護城市載送邊境無證客的「成果」。

伊州人口總計提高了6萬7899人，增幅0.5%，對多年來面臨人口縮減的伊州來說，實屬罕見，此人口增加數字也名列中西部之冠。不過，如跟德州同期增長人口高達56萬3000人相比，明顯相形見絀。

根據人口普查資料，到2024年7月1日為止，伊州居民人數有1271萬158人，在全國各州排名第六高，儘管過去一年有微幅增長，但跟2020年比較起來，還是減少了11萬2000人。

數據顯示，全國人口同期成長了將近1％，突破3.4億。這是從2001年以來最大的增幅，跟2021年0.2%的歷史新低相比，有了顯著的變化。人口增長的主要動力來自於國際移民的增加，而這類人口的提高，對全國每個州的居民人數都帶來影響。

在伊州方面，該州的人口增長幾乎全部來自於國際移民，有11萬2955個新居民從其他國家來到伊州。該州出生人口的淨增長超過死亡人口的淨增長，伊州因此多了1萬1000人。

芝市從2022年以來，已有超過5萬1000個移民搭巴士抵達該市，這些人主要是由德州州長艾伯特(Greg Abbott)為反對國家移民政策，而安排巴士將這些越境無證客送到庇護城芝加哥。

伊州去年遷往其他州居住的人數有5萬6235位，該州流失的人數比其他中西部各州都多。從2020年以來，伊州有41萬8056人遷離搬到其他州定居，同期間則有27萬8657個國際移民來到伊州。

整體而言，伊州從2020年以來，流失多達11萬1656位居民。

伊州國家公共電台及伊利諾大學在2019年的一項民意調查發現，有61％的居民在當年曾想過要搬離伊州，其中稅收過高是最主要原因。

根據Echelon Insights跟伊州政策學會最新一份民調顯示，去年有51％的伊州州民表示，如果有機會的話，會想要離開伊州。

芝加哥伊利諾大學種族及公共政策研究所所長路易斯(Amanda Lewis)表示，伊州的移民人口成長，以拉丁裔為主力。她說，「拉丁裔人口的成長，在很多方面都確保了該地區的活力，」例如拉丁裔學生的增加，確保了伊州各級學校的整體入學率。

在此同時，路易斯說，非裔勞工階層家庭近年不斷搬離伊州，以尋求更便宜的住房、更好的工作，以及更低的種族工資差距。

移民湧入帶來一些居民抱怨住房及其他資源流向新移民，甚至移民中無家可歸的情況也在增加。

伊州政策學會財務分析師希爾(Bryce Hill)表示，移民造成的人口成長，對經濟來說是可喜的刺激，但可能無法持續。而且移民湧入為城市、州府帶來沉重成本負擔，過去兩年，伊州府及芝市府各自花費了約5億元來提供移民相關服務。

希爾說，由於候任總統川普承諾停止無證移民，並開始大規模遞解出境，預料伊州的移民人數將回到新冠疫情前的年度平均值，即約2萬3000人。