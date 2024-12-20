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回收業須追蹤汽車催化轉換器資訊…伊州逾300項新法明年元旦生效

特派員黃惠玲／芝加哥報導
車輛的催化轉換器近年失竊案例頻傳，新年新法將要求回收商追蹤該零件的來源。(pexels)
車輛的催化轉換器近年失竊案例頻傳，新年新法將要求回收商追蹤該零件的來源。(pexels)

新年即將到來，伊利諾州將有300多項新法律於2025年1月1日生效，這些法律涵蓋許多議題，包括加強防範汽車催化轉換器盜竊、線上加入會員的取消會籍方式，以及治療氣喘、過敏的EpiPen速效注射型腎上腺素的價格控制等。

其中影響伊州居民明顯的十項新法，包括：

HB2443：保險業者必須承保所有年齡層人士的醫療處方助聽器及服務，確保她們獲得必要的護理。

HB3639：救命的EpiPen腎上腺素注射器，新年起每兩支的最高費用不得超過60元，以便使照護過敏患者更能負擔。

HB4589：回收金屬交易商必須追蹤車輛的催化轉換器及零件資訊，以防止非法銷售。汽車催化轉換器的竊盜情況近年惡化，許多民眾將車輛停在路邊，隔夜就被偷走，警方雖然提供將轉化器塗漆服務，藉此減少失竊率，但效果有限。

HB4911：健身房會員如果在加入時就是以線上或電子郵件簽署合約，那麼現在也可以從線上或透過電子郵件取消會籍。

HB5561：員工揭露他們覺得違反法律的工作場所行為時，會受到保護，不會受到報復。

SB2654：如果被盜車輛在七天內找回，車主將不會被收取存放費用，並且可以取回一些必要物品，比如醫療設備、教科書。

SB2764：提供免費試用期超過15天的商家，必須再取消期限前三天，通過電子郵件通知消費者。

SB3201：執法人員現在將接受相關訓練，以便更好的識別及應對自閉症患者。

SB3471：如果伊州駕駛者的車牌被盜，新年開始可以要求免費更換車牌。

SB3579：有償提供退伍軍人或軍人服務的企業，必須事先披露所有條款。

其他數百項新年新法，可上伊州民主黨參議會官網查詢，網址：https://shorturl.at/dZkMp。

伊州 民主黨 保險

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