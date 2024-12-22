芝華人聚居麥金利公園 外賣郎頻傳遭劫 華社關注

芝加哥警局19日發出警訊指出，該市麥金利公園區(Mckinley Park)過去兩個月間，發生多起送餐司機(外賣郎)遭持槍搶劫案件，每次都發生在送餐員將餐點送達指定地址後，就會出現一或兩個手持槍枝者，向送餐員索取金錢、食物或手機，希望相關人員提高警覺。

警方表示，系列送餐員遭持槍搶劫事件，近來最早可追溯到10月，最近一次則發生在16日深夜。根據警方公布的案件地點，主要集中在該區37街沿線。由於麥金利公園聚居許多華裔居民，也有不少華人 在當地送餐，此警訊立即引起華社關注。

包括10月21日在S. Wolcott Ave.夾37街附近，時間為晚間11時30分到50分間。10月22日在S. Paulina St.夾37街附近，時間為晚間10時30分。11月7日在S. Hoyne Ave.夾35街附近，時間為凌晨2時。11月27日在S. Wood St.夾37街附近，時間為下午4時30分。12月16日在S. Wood St.夾37街附近，時間為晚間11時38分。

根據受害人描述，嫌犯包括一名年齡在22到28歲間的西語裔女性及同齡的西語裔男性，身穿白襯衫、黑褲子；也有受害人指，嫌犯為一名23到26歲，留著黑色直髮的男性，前臂有十字架紋身，帶西語裔口音。另有遭劫者描述，嫌犯為兩名西語裔男子，其中一名身高在5呎7吋到9吋，另一位則約6呎3吋。

犯罪者使用的車輛為紅色福特休旅 車、灰色小貨車、金色雪佛蘭Tahoe車款。

此外，麥金利公園區18日至少有六個商家遭入室盜竊，案發時間約為清晨2時15分到2時30分間，商家均位於South Ashland的3100號附近。警方表示，有四名男性嫌犯涉案，他們都穿著深色衣服，戴口罩 及手套。在敲破商家店前玻璃後進入店內偷走收銀機、財物，然後坐上黑色現代Elantra車子離去。

警方稱，上述竊案嫌犯在監視影片中都講西語。