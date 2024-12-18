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芝大研究：9年級前修完ESL者 高中畢業率更佳

記者陳曼玲／綜合報導
研究顯示，九年級前完成ESL課程且英語流利的學生，高中成績及畢業率都比較出色。(CPS臉書)
研究顯示，九年級前完成ESL課程且英語流利的學生，高中成績及畢業率都比較出色。(CPS臉書)

根據學術專家的研究發現，無法用英語流利溝通的英語學習者，比起小學三年級以後才進入芝加哥公立學校(CPS)的英語為第二語言的ESL學生，及仍在修習ESL課程的高中生，凡在九年級以前就完成英語為第二語言的ESL課程，且已有流利英語能力者，在高中成績與畢業率方面，均有更佳表現。

英語學習者的母語通常不是英語，這些學生一進入CPS就會被安排上ESL課程(英語為第二語言)，直到他們能流利地使用英語並通過考試後才結束課程。

芝加哥大學學校研究聯盟(University of Chicago Consortium on School Research)主管兼資深研究助理妥瑞(Marisa de la Torre)把升上高中後的英語學習者分成三組來追蹤。

妥瑞將研究對象為2014年、2015年和 2016年秋季開始就讀高一的學生，並將他們分為三個獨立的群組。

第一組是前英語學習者(former English learners)：在九年級時已證明有流利的英語能力並結束ESL課程，他們的高中成績通常相當優異，成就也很高。

第二組是長期學習者(long-term learners)：在高中仍被歸類為英語學習者的學生，他們在CPS就學已有六年以上，但英語能力仍然不足。

第三組是後期學習者(late-arriving learners)：在三年級之後才到CPS就讀的學生，在該學區就讀時間少於六年。

妥瑞說一般人對ESL學生的普遍印象是他們有學習困難。但研究顯示，約占九年級學生人數的四分之一的前英語學習生「成績高於學區平均值」，這些學生的 GPA、測驗成績、高中畢業率和大學持續率都較高。

但是，長期英語學習生的GPA和SAT分數均低於學區平均值。他們也不太可能進入大學就讀，四年大學的持續率也較低。

後期英語學習者的GPA雖然較高，但SAT分數仍低於學區平均值，大學入學率也很高。

學區 芝加哥 SAT

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