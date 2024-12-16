助打擊華埠罪犯 鄭金光獲特別貢獻獎

鄭金光(前右一)獲庫克郡犯罪舉報委員會頒贈「特別貢獻獎」。(鄭金光提供)

庫克郡犯罪舉報委員會(Cook County Crime Stoppers Committee)日前舉行年度頒獎典禮，多年來協助大芝加哥 地區及華埠 打擊犯罪、遏止社區暴力，並助受害人爭取公義的芝加哥華埠互聯協會會長鄭金光，獲頒特別貢獻獎。芝警局局長史奈利肯定犯罪舉報的重要性，他也重申，保障公共安全是芝警察最優先任務，也是所有民眾最關切的項目。

當天的典禮約有500人出席，其中380人都是在聯邦、州府或地方服務的執法人員。典禮上頒發了多個維護治安有功的獎項，包括勇敢市民獎、社區服務獎、公共服務獎、優秀企業獎、特別貢獻獎等。

委員會表示，見義勇為人士的熱心奉獻，可以顯現社區民眾對改善治安的投入參與，更說明了該社區不會任由歹徒作惡，例如鄭金光醫生及其志願相同的成員，多年來只要有治安事件，都會在第一時間站出來呼籲執法機構逮捕犯罪者且不要縱容，此外也號召社區民眾積極發聲，團結一致展現保護社區安全的決心。他關注過的案件包括了謀殺、搶劫、偷竊汽車、尋人等。

從香檳伊利諾大學中國訪問學者章瑩穎失蹤案、郊區Willowbrook居民遭歹徒入室性侵案、芝城 華人男子關帥遭劫殺案等，鄭金光均站出來提供受害者及家屬最大援助，並協助發聲。

史奈林在典禮上發言稱，很多的治安事件所以能偵破，都是因為犯罪舉報提供的線索，他肯定執法人員的辛勞，也對民眾自發性的與警方合作，表達了衷心感謝。

鄭金光來自馬來西亞，是一位有32年經驗的足科外科醫師，他的診所設在橋港區，每當華社發生重大治安案件時，他往往會在診所召開新聞發布會，說明最新案情及呼籲警方加強力度破案。

鄭金光還擔任伊利諾州醫院執照審核委員會董事、美中華裔博物館的創辦人之一，他也是芝加哥福建同鄉會創辦人及會長、芝加哥星馬同鄉會會長，目前出任美亞健康協會董事局董事。