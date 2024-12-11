駐芝經文處：持中國護照有綠卡可申請赴台

駐芝台北經文處處長類延峰(左二)介紹新任的領務組組長張正育(右二)，左為辦事處組長舒俞敬、右為副組長黃奕龍。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝加哥台北經濟文化辦事處領務組表示，近日接獲有關持中國護照 但有美國綠卡者，是否可以申請台灣探親、觀光 簽證的詢問，事實上從去年9月起，台灣已經重新開放入台證申請，凡擁有美國永久居留權或合法居留權者，都可以到駐芝台北經文處遞交申請。

駐芝台北經文處新任領務組組長張正育表示，目前要申辦入台證仍須到駐芝台北經文處辦理，不過從12月23日起，將開放線上申請，屆時流程將更簡化、迅速。此外，假使純粹在台灣轉機，沒有打算入境者，則無須申請入台證。

領務組說，申請入台證需準備好中國護照、美國合法居留權證明文件和中國身分證，補充資料則一般包括美國出入境紀錄、工作證明、赴台行程計畫和銀行一個月以上的流水帳單。

入台證一年多次的申請費用是34元，一年單次是21元，可根據個人需求申請，一般在台灣停留時間是入台後第二天起算的15天，不能延期。

此外，領務組提到，從11月5日起，符合條件住在國外、在台設有戶籍的成年國人，也可直接上網申請換發護照，同時也取消「最近10年內未有遺失紀錄」的條件限制，並將原定作業天數由14個工作日縮短為10個工作天。

「有條件式線上申換護照」措施適用對象的條件為：1、在台設有戶籍且已成年人；2、護照已經逾期；3、護照資料頁記載事項不需要變更的民眾。詳細說明請參考領事事務局網站(https://www.boca.gov.tw/)，點選「護照」項下及「有條件式線上申換護照專區」。

擁有多年豐富外交經驗的張正育，曾在莫斯科的外交辦事處服務長達六年，此後前往越南 胡志明市辦事處工作六年，之後在駐洛杉磯台北經文處服務了兩年多，他在台灣外交部任職期間，即負責領事事務局負責護照業務。

有關申請入台證或換發護照的詳細信息，可電駐芝台北經文處(312)6160100轉領務組，或上官網查詢：https://reurl.cc/eG3YYj。