伊州、庫郡最低時薪 新年漲至15元 小費員工提高到9元

伊州以及庫克郡從明年起，非小費工人最低時薪均調漲到15元。(pexels)

距離2025年僅剩不到三周，根據庫克 郡規定，明年起該郡的最低時薪 ，將從現行的14.05元提高到每小時15元，小費 員工的最低時薪也將從8.4元增加到9元。

根據庫克郡最低工資條例(MWO)規定，雇主必須支付給在該郡範圍內工作雇員的法定最低時薪，這項工資標準根據以下項目中較高者調整：聯邦最低工資、伊利諾州最低工資、消費者物價指數(CPI)計算的工資。

這一調整跟伊州最低工資新年度的最低時薪一致，伊州也將執行非小費工人每小時15元及小費員工每小時9元的薪資水平。

最低工資適用於以下種類的員工：年滿18歲及以上、在庫克郡每兩周內為該郡雇主工作至少兩小時、雇主有四名及以上員工或雇佣了家務工人、雇主在庫克郡經營商業設施或持有庫克郡商業執照。

工人如果覺得雇主未遵守最低時薪的規定，可透過：[email protected]，或撥打(312)603-1100舉報；員工也可以線上提出申訴，可上網到庫克郡人權委員會的網站填寫申訴表格，網址：https://reurl.cc/1XZRlQ。

芝加哥市今年7月1日調整了部份最低時薪標準，員工人數少於20名及以下的小企業，員工的最低時薪已從15元提高到16.2元。員工人數在21名或以上的企業，最低時薪則從15.8元提高到16.2元。

此外，芝加哥市議會去年通過「公平工資法案」(One Fair Wage)，取消該市小費員工時薪低於最低標準的規定，該法從今年8月起施行，根據新法該市小費員工的時薪從目前的9.48元，以每年8％的提漲率，一直調到2028年7月1日達到與全市最低時薪相同。芝市也是全美第一個採用取消小費員工低時薪的最大城市。