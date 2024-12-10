吃飽才抱怨 威脅免單否則差評…芝亞裔餐館遇另類詐騙

芝城一家越南餐廳東主稱，餐館遭一群吃霸王餐的消費者光顧。(pexels)

芝城 一名亞裔 餐館老闆日前分享近期經歷的另類詐騙稱，一群顧客進入他的餐廳消費，但吃飽喝足之際，開始大聲抱怨食物不好、服務欠佳，並威脅老闆如果不給他們免單，就要上網給餐館差評，在對方人多勢眾下，導致商家只得認賠了事，他希望藉此提醒其他餐廳，尤其是亞裔業主提高警覺這個專吃「霸王餐」群體的另類詐騙。

在芝城Tri-Taylor小區開設越南 餐館Standard Pho的東主陳麥可(Michael Tran，音譯)，在他的餐廳內貼滿了「詐騙警示」的標語，告示紙張上提醒消費者，所購買的食物可能無法退款。

陳麥可接受芝加哥ABC新聞台訪問時表示，這類行為讓餐廳相當頭痛，他說，這些人至少四、五個人一組來這裡用餐，坐下來吃到快吃完後，他們就會站起來大吵大鬧。他表示，所以張貼警告通知，就是因為這些顧客的不良行為。

陳麥可說，他們一般在快用餐完了的時候，開始吵鬧，「大喊大叫說不喜歡這些食物，他們因此不想付錢。」陳麥可特別提到，他聽說在芝城華埠也有發生類似案例。

他表示，一般亞裔開的餐廳裡，大多數員工都不會說流利英文，所以也常常影響溝通，一旦發生遭到惡意吵鬧想免單事件時，他們會感到慌張。這時想吃霸王餐的這群「詐騙者」，就會向餐廳員工威脅稱，如果要跟他們收費，就會上網投訴給差評。

陳麥可說，他因此損失了400、500元，在張貼警告通知後，希望能夠阻止這些吃霸王餐的惡客行為。

吃霸王餐的顧客並不少見，除了陳麥可的越南餐館外，在芝市小熊隊球場附近經營酒吧的一名女東主說，她也遭遇顧客白白吃喝卻沒有付款成功的情形。未具名的她表示，通常這些準備吃霸王餐的顧客，都會一群出現，他們用餐結束後，給了假的信用卡後離去，餐廳因此損失了500多元的餐費收入。

之前有華裔餐館業者分享，吃霸王餐顧客不少見，每月都會碰到三、四起，且花樣百出。有些顧客以去洗手間為由，趁機不買單悄悄離店；有些顧客公然拒絕付錢，大搖大擺直接走人；也有顧客以食物不好吃、服務態度不好為由，不付錢離開。甚至還有些顧客以另類方式吃霸王版，他們在店裡支付信用卡，但事後向銀行投訴，撤回帳單費用。