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芝城包裹盜竊嚴重 高居全美第3 年損2.6億

特派員黃惠玲／芝加哥報導

偷竊住家或公寓門口的包裹，儼然成為伊利諾州最嚴重的犯罪行為之一，其中芝加哥包裹被盜的情況尤其令人吃驚。根據統計，芝加哥高居全美包裹盜竊最嚴重城市的第三位。數據顯示，芝城2024年被竊走的包裹總值高達2億6200萬元。

費城位居第二嚴重城市，今年被竊走總值約4億5000萬元的包裹；而紐約市則高居榜首，今年遭竊的包裹價值超過10億元。此外，Safewise的分析報告指出，全美範圍內，去年共有1億2000萬件包裹遭盜竊，其中有1600萬件是在家門口走廊被偷。

報告也提到，小偷最喜歡偷的一些物品是電子產品、鞋子和其他昂貴的物品，去年被盜的大部分包裹，都是由亞馬遜和美國郵政局遞送的。

面對猖獗的包裹竊賊，專家提出多項建議來防範包裹被盜，其中包括：

─追蹤包裹：設定包裹運送進程的提醒，以便即時獲得包裹送抵的信息，確保第一時間拿到包裹。

─安排有人在家時遞送包裹：盡量指定遞送時間段，避免包裹運送到家時無人應門。

─拜託鄰居幫忙：如果真的無法在家接收包裹，不妨請鄰居幫忙取件。

─安裝包裹收件箱：在家門口安裝上鎖的包裹存放箱，減少被盜機率。

─寄送到店面取貨：將商品郵寄到附近的零售店，等有時間再到店裡取貨。

─ 以對方簽收方式寄送：包裹必須有人簽收才算完成遞送。

芝加哥 美國郵政 費城

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