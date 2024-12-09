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伊州最高法院：聞到未加工大麻味可搜車

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州最高法院裁定，車內聞到未經處理大麻氣味，可作為警方搜車依據。(pexels)
伊州最高法院裁定，車內聞到未經處理大麻氣味，可作為警方搜車依據。(pexels)

伊利諾州最高法院6日裁定，未加過工大麻(raw cannabis)所散發的氣味，可作為警方搜查車輛的理由。此判決與該法院之前的判決產生一定的矛盾，今年9月伊州最高法院原裁定僅憑大麻燒焦的氣味，不足以作為警方在沒有搜索令的情況下，就對汽車搜查的依據。

最新裁決引起伊州大法官歐布萊恩(Mary K. O'Brien)的不滿，她說，這項裁定很荒謬，燒過的大麻意味著最近曾吸食大麻，而沒有處理加工(未燒過)的大麻，本就意味不可能在之前吸食，然而最高院卻把未加工大麻視為更有力的剛吸食大麻證明，完全不合理。

這兩項判決造成一種奇怪情況，即儘管在車內吸食大麻是違法的，但警察僅因車上有大麻燒焦味而搜車視為違法，而如聞到的是未經處理大麻氣味，警方就可以合法搜車。

這項新裁決，是因2020年12月伊州警察在Whiteside郡靠近愛阿華州邊界的88號公路，以超速為由將車上駕駛莫立納(Vincent Nolina)攔停。警察說她從開著的車窗，聞到未加工的大麻味道，於是他對車子展開抽查，最終在車子中控台發現幾隻大麻菸，並在手套箱的密封盒中發現了大麻。

由於莫立納沒有把大麻裝在適當的容器中運送，因此被控輕罪。初審時法院裁定警方搜查不當，因為從2020年起，伊州持有少量大麻已經合法。但上訴法院推翻了此判決。

伊州最高法院法官5日以4：2的票數，裁定車上如聞到未加工的大麻氣味，警方可以此為由搜查車輛。

至於有關大麻燒焦味的案子，是源於2020年的雷德蒙德(Ryan Redmond)案，當時雷德蒙德車牌的註冊信息不正確，而在伊州西部Quad城的80號州際公路，於速限70哩的路段以時速73哩行駛時，遭伊州警攔停。

州警康姆斯(Hayden Combs)說，在攔下雷德蒙德後，他從車上聞到很強的大麻焦味，他因此對車子展開搜索，後來果然從車內中控台的一個塑膠袋內，發現了一克大麻。檢察官隨後指控雷德蒙德非法持有大麻，儘管伊州已經允許持有少量大麻合法，但從2020年開始，仍不准司機在車內吸食大麻。

伊州最高法院以6：0裁定，如果沒有其他可疑狀況，例如司機未在一定時間內停車，或有明顯可見的毒品，那麼警察搜查車輛是不正當的。

大麻 伊州 愛阿華州

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