密蘇里州新州長柯厚肯定 許心怡獲續任勞工廳長

許心怡過去7年多擔任密州勞工廳廳長的表現，受到新當選州長柯厚高度讚揚。(密州勞工廳官網)

密蘇里州候任州長柯厚(Mike Kehoe)日前宣布，密州勞工廳將繼續由許心怡(Anna Hui)掌舵擔任廳長。他並對從2017年出任該職務的許心怡，給予高度讚賞。許心怡是第一位進入密州州府內閣服務的華裔官員。

柯厚表示，許心怡工作非常出色，勞工廳在過去幾年由她帶領下，無論在雇主和工人方面的事務處理更加高效，柯厚說，「我期待與許心怡及她的團隊合作，繼續滿足密州居民的需求，並加強促進全州的經濟繁榮。」

許心怡在州府、聯邦政府都有豐富的工作經驗。她先後在趙小蘭 擔任勞工部 長期間，作為亞裔 特別助理、勞工部副助理部長等職，在趙小蘭勞工部長任滿後，隨趙小蘭到傳統基金會，擔任資深顧問暨政策分析員，許心怡表示，正因為勞工部的豐富歷練，以及趙小蘭給她許多難得的工作經驗與指導，使她有機會接受伊州勞工廳副廳長、代理廳長，以及即將服務的密州勞工廳廳長等工作挑戰。

目前，她擔任全國政府勞工官員協會(NAGLO)秘書/財務主管，也出任過該會主席；同時也是全國州勞動力機構協會（NASWA）董事會秘書。她還擔任國際工業事故委員會和委員會協會（IAIABC）董事會候任主席，並是美國勞工部勞動力信息諮詢委員會(WIAC)副主席。

2018年，畢業於香檳伊利諾大學的許心怡，獲得該校亞裔文化中心頒發的傑出亞裔校友獎。

許心怡大學畢業後並取得羅耀拉大學(Loyola University)法學學位，以及馬里蘭大學MBA學位，2002年赴華盛頓工作前，曾任伊州州長艾德格(Governor Edgar)亞裔事務負責人，以及出任另一位伊州州長萊恩(Governor Ryan)的華盛頓高級政策顧問。2004年她轉往華盛頓，並開始擔任趙小蘭助理。

許心怡的父親許永德來自廣東，為芝加哥名醫，母親戴筱玲來自台灣，為專業護理人員。

在獲得候任州長的肯定後，許心怡說，「柯厚對我的信任，讓我繼續為密州人民服務，我深感榮幸，」她承諾將與團隊，密切與柯厚政府和立法機構合作，繼續努力促進工業和勞工發展，並保護密州勞動力的權利和安全。