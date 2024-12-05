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伊州3傑出華裔女性 分享移民故事 鼓勵克服挑戰

特派員黃惠玲／芝加哥報導
李玉琪(左至右)、伍凱倫、侯炳文、謝明錦。(特派員黃惠玲／攝影)
李玉琪(左至右)、伍凱倫、侯炳文、謝明錦。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州副州長侯炳文(Grace Hou)、西北大學凱洛格商學院教授李玉琪(Angel Lee)以及芝城CSMI企業執行長伍凱倫(Karen Eng，音譯)3日在芝加哥美國中國總商會的「在美亞裔的機會與挑戰」座談中，分享了個人移民故事，並鼓勵亞裔婦女努力打破玻璃天花板，克服挑戰、爭取發揮長才的任何機會。

這場座談由曾獲葛萊美最佳傳統流行音樂專輯、年度最佳二重唱組合表演獎提名的謝明錦(Maki Hsieh)主持。侯炳文為台灣移民第二代，她表示，自己早在2003到2012年期間，就擔任伊州社福廳的助理廳長，2019年3月起擔任IDHS廳長，而在出任廳長前，她做過芝加哥伍茲基金會(Woods Fund Chicago)總裁。她也是伊州史上第一位擔任副州長的華裔

她說，在公職服務期間，學習到很多技能也激發了服務熱情，包括換位思考、公共服務、建立聯盟、注重賦權，從而使那些需要州府支持者能夠茁壯成長，同時不忘保持開放溝通渠道。

侯炳文說，對於剛開始進入職場，且對一份充實的職業感興趣者，她強烈推薦投入公共服務或非營利部門的工作，「在我的職業生涯中，我發現每份工作、每個職位，都帶給我不同的啟發、激勵與快樂，即使是最艱難的時刻」。她也希望以自己的例子，鼓勵更多亞裔女性走出自己的道路。

李玉琪來自香港，她在1995年加入凱洛格商學院行銷系之前，曾在夏威夷求學、香港創業、紐西蘭工作，然後攻讀博士學位後才到西北擔任教職，2007年她獲任命為MEchthild Esser Nemmers行銷學教授，李玉琪為消費者心理專家，研究重點在消費者的動機及情感，還有跨文化消費者心理等。

在職涯發展過程中，李玉琪說自己有時環顧周遭，會覺得「為什麼我是唯一的華人、唯一的亞裔」，當然做唯一個在美華裔也經歷過無數挑戰，但她還是要鼓勵大家，應該思考自己能做什麼來服務社會，並與所處的社區一起成長。

伍凱倫是伊州驗光學院理事會、全美亞太裔美國商會(ACE)理事會、亞太裔投票委員會(APIA Votes)的成員，她在繁忙工作之餘，也時常參與華裔社區的各項公益活動，並促進亞裔權益。

她說，應該有更多女性擔任企業高層，她也提到，亞裔女性不要受到族裔或其他傳統文化的限制，只要有機會就要爭取，同時也要關注社區、參與社區。

亞裔 華裔 伊州

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