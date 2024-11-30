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商場無宿敵 伊州長斥鉅資1900萬 購入葛立芬公寓

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市9 W. Walton St.的豪華公寓樓高38層。(Zillow )
芝市9 W. Walton St.的豪華公寓樓高38層。(Zillow )

儘管美國政治兩極化日益嚴重，但像伊利諾州州長普立茲克以及億萬富翁葛立芬(Ken Griffin)，在政治主張方面幾乎勢不兩立的兩人，也不會讓宿敵已久的對方妨礙他們的生意往來。根據指出，普立茲克以1900萬元購入原葛立芬名下的頂級豪華公寓，葛立芬前兩年因政治立場考慮搬離伊州定居佛羅里達州。

消息顯示，普立茲克11月初向投資公司CItadel的創辦人葛立芬支付了1900萬元，購買葛立芬曾居住過、芝市區一棟38層高級公寓的頂樓兩層。該公寓位於芝市9 W. Walton St.，此交易也是今年芝市住宅所出現的最高成交價格，也是芝城有史以來售價第四高的住宅成交價。

這筆交易也意味著，兩年前搬到佛州的葛立芬，在與政治對手的這筆兩套公寓的房地產交易中，損失超過1500萬元。葛立芬是在2017年買下頂樓兩層，價格分別為2166萬元及1294萬9500元，總計1萬5000平方呎的兩層公寓，花掉3411萬5500元。而根據11月12日的交易紀錄，這兩層的成交價分別為1000萬元、900萬元。

對於此項交易，普立茲克的發言人僅表示，州長及第一夫人最近在芝加哥購入一套公寓，「他們熱愛這個城市，芝加哥也是他們多年的家。」葛立芬的發言人則至今沒有發表回應。

普立茲克跟葛立芬之戰，最早可以追溯到至少2018年，當時民主黨人普立茲克主要依靠自籌資金參加州長競選，目的是擊敗爭取連任的共和黨籍州長朗納(Bruce Rauner)。朗納也是伊州富豪之一，他的連任競選活動，獲得葛立芬提供200多萬元的支持。

兩年後，這場億萬富豪之戰升級，普立茲克當時自費超過5600萬元，試圖推動一項將伊州稅制改為基於財富多寡的累進稅率的伊州憲法修正案，但該提案受到葛立芬的強烈反對，葛立芬並領導阻止該修正案的全民公投過關，他為此自掏腰包花掉5400萬元，最終該項修正案沒有成功。

普立茲克2022年競選連任時，葛立芬資助了多位共和黨人競選該州多個職位，包括支持芝西郊Aurora市長歐文(Richard Irvin)競選共和黨州長提名，但葛立芬花了5000萬支持歐文，然而歐文在共和黨初選就敗北。普立茲克在當年選舉以12個百分點的優勢，擊敗共和黨候選人貝利。

同年，葛立芬遷離伊州，回到佛州定居，他在離開芝城時，對該市的高犯罪率提出嚴厲批評。

根據富比士(Forbes)數據，普立茲克身家約有37億元，而以對沖基金起家的葛立芬，財產至少有400億元。

共和黨 伊州 芝城

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