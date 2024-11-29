芝加哥25％教師長期缺勤 工會卻要求漲薪9％ 芝公校系統無意讓步

芝教師工會要求芝公校系統在新合約中，調高教師年薪9％。(芝教師工會臉書)

根據一份最新報告指出，每10位芝加哥公校 系統(CPS)教師中，就有四個在2023-24學年「長期缺勤」，即這些老師在整個學年缺勤超過10天。在此同時，芝公校系統的教師中位年薪高達約9萬5000元，在全美學區 名列前茅。

根據芝加哥論壇報報導，州府的紀錄顯示，去年芝公校系統逾41％的教師缺勤超過10天，這些在課堂缺席的天數，是在每學年教師享有的固定假期時間之外，這些固定假期包括10天寒假、五天春假及八天額外節日假期。而10天為用來監控教師「長期缺勤」的統計標準。

這份報告是CPS在與芝加哥教師工會(CTU)正在進行新合約談判時公開，根據報導，目前芝教師中位年薪已經接近9萬5000元。這個薪資水平，足足比庫克郡郊區的教師中位年薪高出21％，該區的教師年薪約7萬8000元。而CPS支付給老師的年薪比全國任何其他大型學區都還要來得高，然而工會在新約中，仍提出為每位教師年薪提高9％的要求。

教師工會總計要求在新合約中額外撥款500億資金，以支付教師漲薪及其他要求，例如包括為工會會員支付全額的墮胎費、為新移民增加服務及設施、還有一系列跟LGBTQ相關的要求及學校培訓。

雖然芝公校教師們所教出學生的成績令人失望，但仍提出其龐大的要求。根據「全國成績卡」(Nation's Report Card)，芝市只有21％的八年級學生閱讀能力良好。

CPS首席勞資關係負責人佩瑞塔(Miguel Perretta)表示，芝公校系統無法負擔教師工會要求的大幅度加薪，也不打算讓步。

芝加哥社區媒體Chicago Block Club報導，今年9月時，芝加哥Clemente高中的學生曾因老師長期缺勤，而多達幾周都沒有老師上課。根據CPS文件，2023年約有46％的教職員缺席超過10次，這意味著近一半的Clemente高中教師缺席了相當於至少兩周的學校。

芝教師工會主席蓋茲(Stacy Davis Gates)還以川普勝選為由，向芝市長強森致信要求將教授非裔歷史列入教師新合約之中，這也等於要再度提高教師經費。

芝加哥論壇報日前的社論稱CTU的加薪要求「離譜」。社論指出，在CTU繼續向市府、伊州政府的納稅人提出無理要求的同時，「我們不禁要問，芝加哥人目前為每個學生支付三萬元，名列伊州所有學區之冠，但他們到底學到了什麼？為何我們從CTU聽到的都是更多的要求，卻沒有從工會聽到有關其會員欠芝城納稅人(家長)什麼？」