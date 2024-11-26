感恩節交通 芝城、華府公路26日最忙

預計感恩節期間，26日及27日下午2時上路的車輛最多。(本報檔案照片)

感恩假期為全美交通最繁忙的節日，根據數據顯示，芝城公路預計最壅堵的時間為26日、27日的下午2時左右；華府 地區預計26日是塞車最嚴重的一天，屆時從華府到安納波利斯(Annapolis)的50號公路，車程將約需一個半小時，比平入增加120%。至於各大機場最繁忙的時間為12月1日。

根據谷歌地圖、谷歌班機起降及Waze的旅遊數據顯示，預計感恩節 前芝加哥 的高速公路將出現嚴重壅塞。芝加哥地區預計周二和周三下午2時左右交通最繁忙。如果計畫在感恩節當天上路的民眾來說，預計交通在下午1時後有所緩解。

INRIX預測，感恩節後的周五要出門的民眾，最好在下午1時以後上路，避開早上7時到10時的道路擁擠時段。

不過，專家表示，現代人節日出遊的規畫，更傾向於不同時間出發，而不會全部擠在交通尖峰時刻上路，因此「旅行的人多了，不一定代表特定路線上的交通會更糟糕。」總而言之，選擇在一般人覺得不方便的時間上路，例如深夜或清晨，通常都比較不會遇到過於塞車的情況。

此外，由於聯邦運輸安全管理局(TSA)預測今年感恩節搭機出遊的旅客人數，26日單日將達到280萬人，27日更有290萬人，因此安檢將出現排隊長龍，儘管TSA已經增加人手因應，並希望每個人完成安檢時間不要超過半小時，但以防萬一影響行程，仍建議旅客早點抵達機場比較好。