彌補赤字 芝加哥擬漲35％酒類飲品銷售稅 業者反彈

芝市長提案提高35%的酒類飲品銷售稅，引起酒吧及餐飲業者不滿。(Haymarket酒吧臉書)

針對芝加哥 市長強森提出調高35％芝市酒類銷售稅，以彌補芝市明年度龐大預算 赤字的方案，引起芝城 酒吧及餐飲業者的強烈不滿，業者稱，此舉將徹底摧毀他們的生意，酒吧、餐飲業建議市府從其他方面想辦法來平衡預算。

如果強森這項加稅提案過關，將是從2008年至今16年來第一次增稅。該草案將對該市售出的啤酒、葡萄酒、白酒等徵收所謂的「罪惡稅」(sin taxes)項目，額外獲得1060萬的收入，使該項目的總稅入達到4060萬元。

芝加哥餐飲服務業商會(Hospitality Business Association)主任杜爾(Pat Doerr)在西環區的啤酒屋Haymarket說，過去四年，該行業對市府的財政進帳，已盡了一己之力，然而付出這麼多，卻還是針對他們下手，讓人無法接受。

根據強森的計畫，只要銷售酒精含量為20％或以上的飲品，稅金將從現行的每加侖2.68元提高到3.62元；酒精含量在14％到20%間的飲品，每加侖稅金從0.89元增加到1.2元；酒精濃度在14％以下的飲品，每加侖稅金從目前的0.36元提高到0.49元；啤酒每加侖則從0.29元上漲到0.39元。

杜爾說，酒稅上漲帶來的新成本，對於經歷過2020年餐廳稅提高、新冠疫情以及驚人通貨膨脹的餐飲業來說很不公平，芝加哥市的酒店，不僅繳交郡級、州級、聯邦的酒稅，還有州與地方的銷售稅外，還要繳納市酒稅，芝城酒稅之高已在全國名列前茅。

強森因為拒絕在赤字龐大的情況下，採取裁員或強迫員工休假的措施來節省開銷，他因此先前提出提高總額高達三億元的房地產稅增長計畫，作為彌補經費的應變措施，不料引起沖天民怨，接著芝市50位區長，更全票表決推翻了該項議案。

強森退而求其次，提出房地產稅調高幅度減半的應變措施，但在此同時提案增加酒類飲品銷售稅等計畫，此外，他也計畫削減芝加哥警察經費，該方案引發伊利諾州檢察長的關切。