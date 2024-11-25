我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

芝富地博物館「走近中國文化」 人氣爆棚

特派員黃惠玲／芝加哥報導
王保東(右)頒贈獎牌給獲得本屆「漢語橋」中文比賽三等獎的安凱麗(左)。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東(右)頒贈獎牌給獲得本屆「漢語橋」中文比賽三等獎的安凱麗(左)。(特派員黃惠玲／攝影)

約百名芝城小學到高中學習中文的學生，日前出席了中國駐芝加哥總領事館在芝城富地博物館(Field Museum)主辦的「走近中國文化」活動，學生們除以流利中文分享參訪中國經驗，還表演了精彩節目；此外，現場書法、剪紙、黏土手工藝攤位，吸引許多訪客駐足參與，人氣爆棚。

富地博物館甘特茲(Gantz)家族收藏中心主任倪茲歐蕾克(Lisa Niziolek)代表博物館致詞稱，博物館與中國的關係淵源已久且富有成效，她說，富地博物館早在1906年就展開跟中國的合作，當時中國代表團成員之一的端方，向博物館捐贈珍貴的唐朝石雕，這項文物目前陳列在博物館內的「唐仲英中國館」，也是博物館豐富中國文物藏品之一。

她提到，富地博物館與中國的聯繫，不僅僅是 豐富的收藏品，早在1907年博物館的人類學家館員勞佛(Berthold Laufer)建立了亞洲收藏部門至今，一直長期持續跟中國合作，她表示，涉及領域包括人類學和考古學、植物學、古生物學和氣象學等，都得益於中美合作。

駐芝中領館總領事王保東表示，衷心感謝富地博物館對該活動的大力支持，並熱烈歡迎芝市惠特尼楊高中及跨文化蒙特梭利語言學校的師生。他提到去年11月中國國家主席習近平在舊金山跟拜登總統會面時，宣布了中國在未來五年邀請五萬個美國青年訪華交流學習的計畫，中國並因此設立了YES項目，截至今年9月底，已有超過1萬2500名美國學生到中國交流學習。

他也期許在場學生，未來成為友好年輕大使，促進中美兩國間的友好交流及互利合作。

惠特尼楊高中的中文項目老師殷魯莎、蒙特梭利學校中文老師紀翔也陸續上台感謝駐芝中領館，大力提供學校及學生們各種語言、文化學習的資源。

獲得第17屆「漢語橋」世界中學生中文比賽三等獎的明尼蘇達高地公園高中學生安凱麗，在活動中接受王保東頒贈的獎牌，她除以流利中英文分享自己的中文學習經驗，還現場演奏了二胡，出色的語言能力及才藝受到熱烈掌聲。

蒙特梭利學校學習中文的四到八年級學生。(特派員黃惠玲／攝影)
蒙特梭利學校學習中文的四到八年級學生。(特派員黃惠玲／攝影)
書法攤位深受歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
書法攤位深受歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
今夏參訪中國的蒙特梭利學校學生，以中文分享心得。(特派員黃惠玲／攝影)
今夏參訪中國的蒙特梭利學校學生，以中文分享心得。(特派員黃惠玲／攝影)
民族舞演出。(特派員黃惠玲／攝影)
民族舞演出。(特派員黃惠玲／攝影)

博物館 芝城 中領館

上一則

夏威夷確認14登革熱病例 均與旅行相關

下一則

拒配合調查 賓大多家醫院 病人安全降級

延伸閱讀

圖輯╱台灣藝術家董陽孜紐約大都會展出作品 與馬唯中對談

圖輯╱台灣藝術家董陽孜紐約大都會展出作品 與馬唯中對談
美國華人博物館館長李汝乾訪世報 談願景與挑戰

美國華人博物館館長李汝乾訪世報 談願景與挑戰
金光閃閃…布魯克林博物館「貴氣」慶200周年

金光閃閃…布魯克林博物館「貴氣」慶200周年
陳智權「永恆的花園」 寶爾博物館展出

陳智權「永恆的花園」 寶爾博物館展出

熱門新聞

隨著網購成為趨勢，包裹失竊情形也不斷增長。(pexels)

網購旺季來臨 包裹失竊最多城市、快遞公司排名出爐

2024-11-22 09:43
馬州查爾斯郡華道夫市(Waldorf)的C. Paul Barnhart小學，日前發生二年級男童遭吊在學校廁所門鉤事件。(小學官網截圖)

馬州7歲童被吊學校廁所門鉤 脖子瘀青父母震驚

2024-11-18 12:12
華府地區的聯邦政府員工超過37萬名，川普上台後計畫大舉裁員的聲明，多少影響員工心情。(特派員黃惠玲／攝影)

川普放話大幅裁員 衝擊華府逾37萬聯邦員工

2024-11-20 12:08
FBI表示，詐騙份子要求受害者將存款全數購入黃金，然後再以黃金可代存入聯邦儲備銀行為名取走所有金條。(pexels)

FBI：金條詐騙橫掃威州 49人失金1300萬 1華裔車手落網

2024-11-18 10:28
密西根，一頭鹿躍到公路上。示意圖。美聯社

寒冬打獵 3密西根男子心臟驟停死亡

2024-11-21 15:32

吸金1700萬 新州網紅夫婦房產投資詐騙被控罪

2024-11-18 11:55

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」