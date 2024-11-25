芝富地博物館「走近中國文化」 人氣爆棚

王保東(右)頒贈獎牌給獲得本屆「漢語橋」中文比賽三等獎的安凱麗(左)。(特派員黃惠玲／攝影)

約百名芝城 小學到高中學習中文的學生，日前出席了中國駐芝加哥總領事館在芝城富地博物館 (Field Museum)主辦的「走近中國文化」活動，學生們除以流利中文分享參訪中國經驗，還表演了精彩節目；此外，現場書法、剪紙、黏土手工藝攤位，吸引許多訪客駐足參與，人氣爆棚。

富地博物館甘特茲(Gantz)家族收藏中心主任倪茲歐蕾克(Lisa Niziolek)代表博物館致詞稱，博物館與中國的關係淵源已久且富有成效，她說，富地博物館早在1906年就展開跟中國的合作，當時中國代表團成員之一的端方，向博物館捐贈珍貴的唐朝石雕，這項文物目前陳列在博物館內的「唐仲英中國館」，也是博物館豐富中國文物藏品之一。

她提到，富地博物館與中國的聯繫，不僅僅是 豐富的收藏品，早在1907年博物館的人類學家館員勞佛(Berthold Laufer)建立了亞洲收藏部門至今，一直長期持續跟中國合作，她表示，涉及領域包括人類學和考古學、植物學、古生物學和氣象學等，都得益於中美合作。

駐芝中領館 總領事王保東表示，衷心感謝富地博物館對該活動的大力支持，並熱烈歡迎芝市惠特尼楊高中及跨文化蒙特梭利語言學校的師生。他提到去年11月中國國家主席習近平在舊金山跟拜登總統會面時，宣布了中國在未來五年邀請五萬個美國青年訪華交流學習的計畫，中國並因此設立了YES項目，截至今年9月底，已有超過1萬2500名美國學生到中國交流學習。

他也期許在場學生，未來成為友好年輕大使，促進中美兩國間的友好交流及互利合作。

惠特尼楊高中的中文項目老師殷魯莎、蒙特梭利學校中文老師紀翔也陸續上台感謝駐芝中領館，大力提供學校及學生們各種語言、文化學習的資源。