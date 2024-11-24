遣返無證客、新教育政策 芝公校面臨挑戰

威廉霍華德塔夫高中位於芝加哥41區，該區為全芝市50個區中唯一由川普獲得多數票數的選區。（高中官網截圖）

芝城41區是唯一在2024年總統大選支持川普 的選區，就讀該區威廉霍華德塔夫(William Howard Taft High School)的14歲高一生桑切斯(Alexandria Sanchez)表示，她到學校上課時，常擔心川普是否會將她的無證客父親遞解出境。

而川普新任命的教育部 長麥克曼(Linda McMahon)支持學校選擇(school choice)政策，也引起正在強力推動轉型，以強化社區學校的芝加哥 教師工會(CTU)關注。

麥克曼承諾會推翻即將由她監管的教育部，此言論符合川普多次表示要將教育決策權還給各州的立場。麥克曼已經表示，支持學校選擇政策，意即推動包括提供特色課程、特許學校、磁性及選擇性的菁英學校等項目。

伊利諾東北大學教育及課程研究教授普立度(Besty Pulido)表示，麥克曼跟川普上一任期挑選的教育部長狄弗斯(Betsy DeVos)沒有太大差異，「她們都缺乏教育經驗，我不確定她們能為公立學校提供什麼。」

伊州共和黨主席薩爾維(Kathy Salvi)對於麥克曼的新職發表聲明稱，川普總統及麥克曼部長，將根除現行教育系統中的灌輸，很高興看到他們合作，落實優先考量孩子而非受限官僚。

除了計畫解散教育部外，川普也承諾執行美國史上最大規模的遣返行動，該計畫一旦落實，將影響芝公校系統比率多達47％的拉丁裔學生。目前芝公校沒有追蹤學生的移民身分，因此並不清楚無證學生的人數。

一些拉丁裔學生對無證家人的未來深感憂慮，但也有部分CPS拉丁裔學生表示，相信川普只會遣返犯罪的無證移民，而包括威廉霍華德塔夫高中足球隊裡來自委內瑞拉、烏克蘭的學生，應該不會被驅逐出境。

川普的系列計畫也為芝加哥教師工會帶來更多不確定性及挑戰。芝加哥伊利諾大學非裔研究與犯罪學、法律及司法教授史圖沃爾(David Stovall)說，隨著聯邦領導層的更換，一旦芝加哥教師工會的合約在聯邦新政策出爐前仍未定，那麼工會勢必面臨更大的壓力。

CTU清楚意識到，新教育部長的願景，與工會支持的優先強化社區學校的考量背道而馳，CTU副主席波特(Jackson Potter)表示，一旦教育部長落實推動學校私營化，「我們就有大麻煩了。」波特解釋，CTU正在爭取的新約中，主要內容包括雙語教育、心理健康支援、移民保護、降低每班人數等，但在聯邦資金可能重新分配下，上述項目都可能受到波及。