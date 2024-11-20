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伊州10月失業率5.3% 高於全美平均 就業市場原地踏步

特派員黃惠玲／芝加哥報導

根據伊利諾州就業安全廳(IDES)的最新數據顯示，伊州10月份的就業市場幾乎原地踏步，失業率維持在9月份的5.3%，其中非農業方面的工資微幅下滑。該州的失業率比全國平均失業率(4.1%)高出了1.2個百分點。

IDES的報告指出，該州10月份非農業的就業人數小幅下降2400人，但失業率仍保持在5.3%。聯邦勞工統計局的數據也吻合伊州就業廳的報告。

數據顯示伊州就業市場相對穩定，而各行業的情況中，貿易、運輸及公共事業部門的就業人數下降最為明顯，上述職位在10月裡減少了1900個。其他服務業也不遑多讓，在當月份裁減了1000個工作機會，資訊、專業以及商業服務業，則各減少了300個工作機會。

伊州副州長馬納爾(Andy Manar)在伊州業安全廳表示，伊州將持續加強對勞動力的投資

伊州非農業工作的薪資職缺，比去年同期增加了4萬500個，其中私立教育、健康服務業、金融活動及資訊等行業，在同期均面臨大幅裁員。

在失業人數方面，伊州10月份失業數達34萬6400人，比9月份提高了0.8%，較去年同期更大幅增加了12.5%。

勞動人口在過去一個月、一年中都有微幅成長，顯示有大量求職者湧入，或是失業工人重新積極尋找工作機會。

伊州 就業 投資

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